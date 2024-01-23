Пока без Гармаша. Металлист 1925 отправился в Испанию
Команда проведет сбор в Испании
Клуб УПЛ «Металлист 1925» отправился на сборы в Испанию. Сбор будет длиться до 17 февраля, а наставник Виктор Скрипник взял на подготовку 25 игроков.
В списке нет хавбека Дениса Гармаша, хотя ранее тренер подтвердил, что экс-игрок «Динамо» и сборной Украины подпишет контракт с клубом.
Вратари: Денис Сидоренко, Игорь Потимков, Ярослав Проценко, Олег Мозиль;
Защитники: Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Игорь Курило, Вадим Червак, Максим Жичиков, Никита Безуглый, Марьян Фарина;
Полузащитники: Бека Вачиберадзе, Ари Моура, Ростислав Русин, Константин Бычек, Владислав Дмитренко, Артем Габелок, Владлен Юрченко, Матвей Панченко, Самуэль Обинайя;
Нападающие: Андрей Борячук, Дмитрий Юсов, Раймонд Овусу, Андрей Чирук, Алексей Сидоров.
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