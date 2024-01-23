Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пока без Гармаша. Металлист 1925 отправился в Испанию
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 20:00 |
110
0

Пока без Гармаша. Металлист 1925 отправился в Испанию

Команда проведет сбор в Испании

23 января 2024, 20:00 |
110
0
Пока без Гармаша. Металлист 1925 отправился в Испанию
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Клуб УПЛ «Металлист 1925» отправился на сборы в Испанию. Сбор будет длиться до 17 февраля, а наставник Виктор Скрипник взял на подготовку 25 игроков.

В списке нет хавбека Дениса Гармаша, хотя ранее тренер подтвердил, что экс-игрок «Динамо» и сборной Украины подпишет контракт с клубом.

Вратари: Денис Сидоренко, Игорь Потимков, Ярослав Проценко, Олег Мозиль;

Защитники: Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Игорь Курило, Вадим Червак, Максим Жичиков, Никита Безуглый, Марьян Фарина;

Полузащитники: Бека Вачиберадзе, Ари Моура, Ростислав Русин, Константин Бычек, Владислав Дмитренко, Артем Габелок, Владлен Юрченко, Матвей Панченко, Самуэль Обинайя;

Нападающие: Андрей Борячук, Дмитрий Юсов, Раймонд Овусу, Андрей Чирук, Алексей Сидоров.

По теме:
Экс-игрок сборной назвал нападающего, который может усилить команду Реброва
«П****ж или п****ж?». Вацко забавно опроверг слухи о своей работе в УАФ
Сергей КОВАЛЕЦ: «Продажа Мудрика в Челси – хорошая реклама для УПЛ»
Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Денис Гармаш
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Футбол | 22 января 2024, 19:41 2
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы

«Сине-гранатовые» планируют усиление летом

Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Футбол | 23 января 2024, 17:09 28
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию

Самба Диалло покинет киевский клуб

«Смог бы заиграть в Аравии». Леоненко посоветовал Лунину уйти из Реала
Футбол | 23.01.2024, 19:14
«Смог бы заиграть в Аравии». Леоненко посоветовал Лунину уйти из Реала
«Смог бы заиграть в Аравии». Леоненко посоветовал Лунину уйти из Реала
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Теннис | 23.01.2024, 07:25
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Футбол | 23.01.2024, 14:08
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 17
Футбол
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
23.01.2024, 13:21 10
Теннис
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
22.01.2024, 00:40 1
Футбол
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 13
Футбол
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем