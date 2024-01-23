Президент словацкого «Слована» из Братиславы Иван Кмотрик рассказал, почему его клуб сыграл спарринг с московским «динамо»:

«А с кем нам играть, когда «динамо» тоже тренируется здесь? Мы хотели сыграть против сбалансированного соперника».

Напомним, 23 января 2024 года стало известно, что «Слован» проведет товарищеский матч против московского «динамо». Сразу после публикации этой информации в СМИ пражская «Славия», за которую выступает украинец Тарас Качараба, отменила запланированную игру против «Слована».

Словацкий клуб в итоге проиграл команде из страны-террориста со счетом 1:2.