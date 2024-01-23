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  4. Тренер Мальорки: «Жирона стала модной командой, пример для остальных»
Испания
23 января 2024, 19:10 |
1016
0

Тренер Мальорки: «Жирона стала модной командой, пример для остальных»

Хавьер Агирре надеется остановить команду Довбика и Цыганкова

23 января 2024, 19:10 |
1016
0
Тренер Мальорки: «Жирона стала модной командой, пример для остальных»
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинале Кубка Испании «Жирона» сыграет против «Мальорки». Тренер «Мальорки» Хавьер Агирре похвалил соперника, ставшего одним из главных открытий сезона в Европе.

«Нам будет тяжело против «Жироны». Они показывают классный футбол, у них много хороших игроков и качественный тренера. Они попали в тренды, стали популярными не только в Ла Лиге, но и в Европе».

«Уже набрали 52 очка, сражаются за полуфинал Кубка. Меня это радует, потому что «Жирона» стала примером для многих команд», – сказал Агирре.

Украинские игроки «Жироны» Виктор Цыганков и Артем Довбик попали в заявку на четвертьфинал. Матч состоится в среду, начало в 20:30.

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Хавьер Агирре Мальорка Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Кубок Испании по футболу
Источник Marca
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