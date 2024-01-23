Экс-игрок Металлурга имеет несколько вариантов продолжения карьеры
Футболист находится в статусе свободного агента
Несколько дней назад запорожский «Металлург» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Александром Снижко.
В комментарии Sport.ua хавбек назвал причины ухода из запорожского клуба и рассказал о вариантах продолжения карьеры.
«Я покинул «Металлург» из-за последних событий в клубе, которые всем уже известны – это уменьшение финансирования МФК городским советом Запорожья.
Где продолжу карьеру? Есть варианты из Первой и Второй лиг. «Буковина»? С ними общался, но до конкретики дело не дошло», – сказал Снижко.
27-летний Снижко в нынешнем сезоне провел за «Металлург» 11 матчей в Первой лиге и 1 – в Кубке Украины.
Ранее воспитанник криворожского футбола поиграл, среди прочего, за «Буковину», «Днепр-1», «Минай» и ЛНЗ.
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