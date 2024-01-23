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  4. Экс-игрок Металлурга имеет несколько вариантов продолжения карьеры
Украина. Первая лига
23 января 2024, 19:25 |
390
0

Экс-игрок Металлурга имеет несколько вариантов продолжения карьеры

Футболист находится в статусе свободного агента

23 января 2024, 19:25 |
390
0
Экс-игрок Металлурга имеет несколько вариантов продолжения карьеры
ФК Металлург. Александр Снижко

Несколько дней назад запорожский «Металлург» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Александром Снижко.

В комментарии Sport.ua хавбек назвал причины ухода из запорожского клуба и рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Я покинул «Металлург» из-за последних событий в клубе, которые всем уже известны – это уменьшение финансирования МФК городским советом Запорожья.

Где продолжу карьеру? Есть варианты из Первой и Второй лиг. «Буковина»? С ними общался, но до конкретики дело не дошло», – сказал Снижко.

27-летний Снижко в нынешнем сезоне провел за «Металлург» 11 матчей в Первой лиге и 1 – в Кубке Украины.

Ранее воспитанник криворожского футбола поиграл, среди прочего, за «Буковину», «Днепр-1», «Минай» и ЛНЗ.

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Александр Снижко Металлург Запорожье инсайд Первая лига Украины Вторая лига Украины трансферы свободный агент чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы
Источник Sport.ua
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