Экс-игрок Металлурга имеет несколько вариантов продолжения карьеры

Несколько дней назад запорожский «Металлург» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Александром Снижко.

В комментарии Sport.ua хавбек назвал причины ухода из запорожского клуба и рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Я покинул «Металлург» из-за последних событий в клубе, которые всем уже известны – это уменьшение финансирования МФК городским советом Запорожья.

Где продолжу карьеру? Есть варианты из Первой и Второй лиг. «Буковина»? С ними общался, но до конкретики дело не дошло», – сказал Снижко.

27-летний Снижко в нынешнем сезоне провел за «Металлург» 11 матчей в Первой лиге и 1 – в Кубке Украины.

Ранее воспитанник криворожского футбола поиграл, среди прочего, за «Буковину», «Днепр-1», «Минай» и ЛНЗ.