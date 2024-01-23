Снигур, Криворучко и Подрез получат денежные гранты от ITF

Украинские теннисистки Дарья Снигур, София Криворучко и Вероника Подрез стали тремя из 51-го участника ежегодной программы развития игроков турниров Grand Slam.

В рамках поддержки 21-летняя Снигур и 15-летняя Криворучко получат гранты размером $25,000, а 17-летняя Подрез – $12,500. Эти деньги теннисистки смогут использовать только на вещи, связанные с участием на турнирах (путешествия, оплата жилья и т.д.).

Программа развития игроков Grand Slam (ранее известная как Фонд развития Grand Slam) была создана в 1986 году для поощрения и развития соревновательных возможностей для игроков из развивающихся теннисных стран и регионов.

Грант могут получить как юниоры, так и профессионалы. Среди известных игроков, которым предоставлялись гранты: Елена Рыбакина, Онс Жабер, Каспер Рууд, Чжэн Цинвэнь и Томаш Мартин Этчеверри. С момента основания программы на развитие игроков было выделено более 60 млн. долларов.

Победитель юниорского Ролан Гаррос 2023 Дино Прижмич из Хорватии и 14-летняя Маая Раджешваран Реватхи из Индии стали обладателями максимальных грантов в размере $50,000.