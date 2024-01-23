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  4. «Смог бы заиграть в Аравии». Леоненко посоветовал Лунину уйти из Реала
Испания
23 января 2024, 19:14 |
1142
8

«Смог бы заиграть в Аравии». Леоненко посоветовал Лунину уйти из Реала

Бывший игрок киевского «Динамо» назвал главную проблему украинского вратаря

23 января 2024, 19:14 |
1142
8
«Смог бы заиграть в Аравии». Леоненко посоветовал Лунину уйти из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал главную проблему украинского вратаря Андрея Лунина и посоветовал ему уйти из мадридского «Реала».

– Как Вы думаете, почему в чемпионате Саудовской Аравии нет украинских игроков?

– А что там делать украинцам? Во-первых, вряд ли они туда поедут, а во-вторых, вряд ли их туда пригласят. У нас же звезд нет, а в Саудовскую Аравию приглашают только раскрученных футболистов!

Про Лунина сейчас много пишут, даже про Зинченко забыли. Но если взять по сути, то Лунин даже не воспользовался своим шансом в «Реале», пока Куртуа травмирован. Анчелотти ставит то его, то Кепу. А если оправится товарищ Тибо, то Лунин будет пожизненно второй. И это касается не только Андрея, но и любого другого вратаря, потому что Куртуа – номер один в мире.

– Лунин смог бы заиграть в Саудовской Аравии?

– Конечно, смог бы. Лунин хороший вратарь, но у него проблема в том, что он сидит в «Реале». Значит, его устраивает быть запасным. Я бы ему посоветовал идти в любой клуб, где он будет играть.

Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Карима Бензема и Эмерика Ляпорта.

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Андрей Лунин Виктор Леоненко Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 8
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Владислав Рейский
Как-то и без его советов обойдется
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+7
Александр
Тварь русская ватная ненавидит Украину 
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+4
BekXan
Леоненко ідіот
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+3
Aries2005
Де ж ти скільки часу пропадало, чудо зауральське? 
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+2
fifa2020
А льоня міг би відправитись прибирати вулиці, а не язиком чисати! Спорт юа, не спамте бред цього клоуна!
Ответить
+2
GloryUkraine
При всьому негативі до висерів Вітька, Луніна до шейхів відправляє не він, а журналіст.
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0
Mamay
Одних алкашів на тому сайті пропагують, кацапські наративи козаки бухають українці з самогоном
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0
Sdag
С таким новостным поносом спортюа вот вот прощупает днище
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0
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