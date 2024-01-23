«Смог бы заиграть в Аравии». Леоненко посоветовал Лунину уйти из Реала

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал главную проблему украинского вратаря Андрея Лунина и посоветовал ему уйти из мадридского «Реала».

– Как Вы думаете, почему в чемпионате Саудовской Аравии нет украинских игроков?

– А что там делать украинцам? Во-первых, вряд ли они туда поедут, а во-вторых, вряд ли их туда пригласят. У нас же звезд нет, а в Саудовскую Аравию приглашают только раскрученных футболистов!

Про Лунина сейчас много пишут, даже про Зинченко забыли. Но если взять по сути, то Лунин даже не воспользовался своим шансом в «Реале», пока Куртуа травмирован. Анчелотти ставит то его, то Кепу. А если оправится товарищ Тибо, то Лунин будет пожизненно второй. И это касается не только Андрея, но и любого другого вратаря, потому что Куртуа – номер один в мире.

– Лунин смог бы заиграть в Саудовской Аравии?

– Конечно, смог бы. Лунин хороший вратарь, но у него проблема в том, что он сидит в «Реале». Значит, его устраивает быть запасным. Я бы ему посоветовал идти в любой клуб, где он будет играть.

Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Карима Бензема и Эмерика Ляпорта.