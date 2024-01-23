Экс-игрок сборной назвал нападающего, который может усилить команду Реброва
Сергей Ковалец считает, что Филипп Будковский поможет Украине
Экс-игрок сборной Сергей Ковалец считает, что Филипп Будковский поможет национальной команде Сергея Реброва.
– Как вы считаете, Филипп Будковский на 100% реализовал свой потенциал?
– Думаю, что не на 100%. Читал, что он жалеет о некоторых своих арендах, во Францию и «Анжи», например. По данным – высокий, модельный игрок. Хорошо играет вверху, в единоборствах. Жаль, раскрылся не полностью. Но сейчас Будковский играет постоянно, может с командой попасть в еврокубки. Своего последнего слова он не сказал. Если хорошо будет играть в клубе, в сборную его еще могут вызвать. Возможно, он и не будет постоянно выходить в старте. Но для последних минут, навала на чужие ворота может быть очень полезным.
Ранее Сергей Ковалец поделился мнением об украинских легионерах в Европе.
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