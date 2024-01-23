Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной назвал нападающего, который может усилить команду Реброва
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 18:42 | Обновлено 23 января 2024, 18:43
2592
10

Экс-игрок сборной назвал нападающего, который может усилить команду Реброва

Сергей Ковалец считает, что Филипп Будковский поможет Украине

23 января 2024, 18:42 | Обновлено 23 января 2024, 18:43
2592
10
Экс-игрок сборной назвал нападающего, который может усилить команду Реброва
ФК Полесье. Филипп Будковский

Экс-игрок сборной Сергей Ковалец считает, что Филипп Будковский поможет национальной команде Сергея Реброва.

– Как вы считаете, Филипп Будковский на 100% реализовал свой потенциал?

– Думаю, что не на 100%. Читал, что он жалеет о некоторых своих арендах, во Францию и «Анжи», например. По данным – высокий, модельный игрок. Хорошо играет вверху, в единоборствах. Жаль, раскрылся не полностью. Но сейчас Будковский играет постоянно, может с командой попасть в еврокубки. Своего последнего слова он не сказал. Если хорошо будет играть в клубе, в сборную его еще могут вызвать. Возможно, он и не будет постоянно выходить в старте. Но для последних минут, навала на чужие ворота может быть очень полезным.

Ранее Сергей Ковалец поделился мнением об украинских легионерах в Европе.

По теме:
Пока без Гармаша. Металлист 1925 отправился в Испанию
Экс-игрок Металлурга имеет несколько вариантов продолжения карьеры
У Буковины будет новый титульный спонсор и новый офис
Сергей Ковалец Филипп Будковский сборная Украины по футболу Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо не может договориться с Черноморцем по трансферу Брагару
Футбол | 23 января 2024, 15:13 23
Динамо не может договориться с Черноморцем по трансферу Брагару
Динамо не может договориться с Черноморцем по трансферу Брагару

Вопрос в сумме компенсации за игрока

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Футбол | 22 января 2024, 21:58 1
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии

Луиджи Риве было 79 лет

«Смог бы заиграть в Аравии». Леоненко посоветовал Лунину уйти из Реала
Футбол | 23.01.2024, 19:14
«Смог бы заиграть в Аравии». Леоненко посоветовал Лунину уйти из Реала
«Смог бы заиграть в Аравии». Леоненко посоветовал Лунину уйти из Реала
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Футбол | 22.01.2024, 19:41
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Теннис | 23.01.2024, 07:25
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
0963691185
да ну.... він дерев,яний
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
fedd1979
Ще нікого не бачив настільки безвідповідаальним у своїх заявах, як футбольних експертів. Якої вже тільки за роки дурні не наслухався від них. І ніби ж пристойні люди. От у конкретному випадку: мені цікаво, кого б то слід було прибрати з кола збірної, щоб узяти майже 32-річного Будківського? Ну чесно, чоловік вважай 10 років в усіх на виду. Ми ж добре знаємо і бачимо його можливості. Ми ж не Молдова чи Білорусь, ні?
Ответить
+2
zhyr
Ванат - 7, Філіпов - 6, Штогрін - 6....... і десь там на 35-му місці з 3 голами Будківський
Ответить
+2
Aries2005

Пам*ятаю його "гол" білорусам, він просто хотів попасти по м*ячу, промахнувся, м*яч попав в білоріського захисника - ГОЛ!!!
Якщо вже Яремчука вважають дерев*яним, то про цього "футболіста" не знаю як і висловитись...
Ответить
+1
turist86
Збірна України багато років грає у 5 півзахисників і з ОДНИМ нападником. Їх є три - Довбик, Яремчук, Сікан. Всі інші поки не дотягують до рівня збірної. 
Ответить
0
Владислав Рейский
Довбик, на худой конец Яремчук
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Boodya
Ну ..не думаю, якщо чесно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 8
Футбол
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
22.01.2024, 15:08 15
Футбол
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
22.01.2024, 00:40 1
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 17
Футбол
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем