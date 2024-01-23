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Англия
23 января 2024, 17:53 | Обновлено 23 января 2024, 18:19
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0

ВИДЕО. Слова Почеттино перед реваншем Челси против Мидлсбро

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «синих»

23 января 2024, 17:53 | Обновлено 23 января 2024, 18:19
310
0
ВИДЕО. Слова Почеттино перед реваншем Челси против Мидлсбро
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января на «Стэмфорд Бридж» пройдет 2-й матч полуфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Челси» встретится с «Мидлсбро». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда Маурисио Почеттино провела очень неуверенный матч на «Риверсайде» 2 недели назад. Мощные команды иногда могут выдавать не самые сильные перформансы, но забирать нужный результат, но это история не про «Челси».

Бледно, безыдейно и вяло – вот так можно охарактеризовать игру «синих» в том матче, зато соперник показал себя во всей красе, поэтому и одержал заслуженную минимальную победу и приблизился к потенциальному финалу Кубка Лиги. Остается сделать последний шаг, достаточно будет просто не проиграть на «Стэмфорд Бридж».

Для лондонцев этот матч выглядит как важнейшее противостояние этого сезона. Почеттино неоднократно говорил о том, что для его команды Кубок лиги является чрезвычайно важным и они делают ставку на этот турнир. Но после первого матча против «Мидлсбро» появляются немалые сомнения по поводу способности «синих» все же пройти в финал.

В целом у «Челси» сейчас неплохая серия, если не учитывать то поражение против «Мидлсбро» в первом матче. За последние 5 матчей они успели обыграть «Фулхэм», «Престон», «Лутон» и «Кристал Пэлас». Конечно, соперники не самого высокого калибра, но в прошлом сезоне у них были проблемы даже с такими командами.

Накануне Маурисио Почеттино провел свою самую короткую пресс-конференцию, которая длилась всего 5 минут. Он почти ничего не рассказал по поводу ожиданий и видения перед матчем. Наверное, аргентинец решил показать силу своей команды не словом, а делом. Впрочем получится ли у «Челси» как-то удивить «Мидлсбро»? Вопрос открытый. Давление будет огромное, ведь вылететь из полуфинала Кубка Лиги от низшелиговой команды – это позор.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Маурисио Почеттино перед реваншем «Челси» против «Мидлсбро».

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Источник Sport.ua
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