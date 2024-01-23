«П****ж или п****ж?». Вацко забавно опроверг слухи о своей работе в УАФ
Бывший комментатор не станет новым вице-президентом
Бывший футбольный комментатор Виктор Вацко в Instagram Stories опроверг слухи о своем назначении на должность вице-президента УАФ.
Журналист и блогер выложил фотографию с рыбалки, подписав их так: «Это фото из моего нового кабинета в УАФ. Сижу и думаю, как правильно пишется слово: п****ж или п****ж?»
Напомним, ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой должности вице-президентов в команде Андрея Шевченко, который вскоре станет президентом Украинской ассоциации футбола, займут бывший комментатор Виктор Вацко и функционер «Кривбасса» Артем Гагарин.
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Невідоме, але надійне джерело мені повідомило, що Вацко стане новим віцепрезидентом асоціації рибалок-футбольних журналістів. Є певні нюанси, але надійне джерело повідомило, що вони будуть вирішені. Всі хочуть та налаштовані на те, щоб саме пан Вацко очолив цю посаду. Решта членів асоціації, як повідомляє надійне джерело, одноголосно виступають за. На наступній нараді, яка має відбутися з ночі з п'ятницю на суботу все остаточно буде вирішено. Пока джерело не повідомило же саме буде відбуватися нарада. Поки що немає консенсусу з приводу того, що це має бути ставок або все ж таки річка.