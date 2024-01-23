«П****ж или п****ж?». Вацко забавно опроверг слухи о своей работе в УАФ

Бывший футбольный комментатор Виктор Вацко в Instagram Stories опроверг слухи о своем назначении на должность вице-президента УАФ.

Журналист и блогер выложил фотографию с рыбалки, подписав их так: «Это фото из моего нового кабинета в УАФ. Сижу и думаю, как правильно пишется слово: п****ж или п****ж?»

Напомним, ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой должности вице-президентов в команде Андрея Шевченко, который вскоре станет президентом Украинской ассоциации футбола, займут бывший комментатор Виктор Вацко и функционер «Кривбасса» Артем Гагарин.