Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОСИМХЕН – о своем будущем: «Я все для себя решил»
Италия
23 января 2024, 17:44 |
697
0

ОСИМХЕН – о своем будущем: «Я все для себя решил»

Нигериец намекнул, что может покинуть «Наполи»

23 января 2024, 17:44 |
697
0
ОСИМХЕН – о своем будущем: «Я все для себя решил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что окончательно определился для себя с планами на дальнейшую карьеру, при этом намекнув, что вполне может покинуть Неаполь по завершении нынешнего сезона.

«Я уже определился, каким будет мой следующий шаг в конце сезона. Я все для себя решил. У меня есть план, я точно знаю, что хочу сделать, знаю, какой шаг хочу сделать дальше», — поделился Осимхен в интервью CBS Sports.

Отметим, что нигерийский нападающий выступает за «Наполи» с 2020 года, а недавно продлил контракт с неаполитанцами до лета 2026-го. В нынешнем сезоне форвард, ориентировочная стоимость которого составляет 110 млн евро, провел за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

По теме:
Не в Ювентус. Хавбек Манчестер Сити переходит в Вест Хэм
Бензема хочет «быстро и навсегда» покинуть Аль-Иттихад. Названы причины
Одноклубник Зинченко может усилить соперника Шахтера в Лиге Европы
Виктор Осимхен Наполи трансферы трансферы Серии A
Источник CBS Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Теннис | 23 января 2024, 06:05 5
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open

Людмила и Алена Остапенко в двух сетах выиграли у тандема Гарсия / Младенович

ВИДЕО. Слова Почеттино перед реваншем Челси против Мидлсбро
Футбол | 23 января 2024, 17:53 0
ВИДЕО. Слова Почеттино перед реваншем Челси против Мидлсбро
ВИДЕО. Слова Почеттино перед реваншем Челси против Мидлсбро

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «синих»

Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2003/04
Футбол | 23.01.2024, 12:15
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона-2003/04
Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины
Футбол | 23.01.2024, 00:07
Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины
Стало известно, за сколько Жирона хотела купить игрока сборной Украины
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Футбол | 22.01.2024, 21:58
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 8
Футбол
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
22.01.2024, 13:31 3
Теннис
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 11
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
23.01.2024, 07:25 77
Теннис
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
22.01.2024, 00:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем