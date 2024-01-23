ОСИМХЕН – о своем будущем: «Я все для себя решил»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что окончательно определился для себя с планами на дальнейшую карьеру, при этом намекнув, что вполне может покинуть Неаполь по завершении нынешнего сезона.

«Я уже определился, каким будет мой следующий шаг в конце сезона. Я все для себя решил. У меня есть план, я точно знаю, что хочу сделать, знаю, какой шаг хочу сделать дальше», — поделился Осимхен в интервью CBS Sports.

Отметим, что нигерийский нападающий выступает за «Наполи» с 2020 года, а недавно продлил контракт с неаполитанцами до лета 2026-го. В нынешнем сезоне форвард, ориентировочная стоимость которого составляет 110 млн евро, провел за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.