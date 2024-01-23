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  4. Не в Ювентус. Хавбек Манчестер Сити переходит в Вест Хэм
Англия
23 января 2024, 18:32 |
1194
0

Не в Ювентус. Хавбек Манчестер Сити переходит в Вест Хэм

Калвин Филлипс покидает команду Гвардиолы

23 января 2024, 18:32 |
1194
0
Не в Ювентус. Хавбек Манчестер Сити переходит в Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Калвин Филлипс

По информации британских СМИ, «Манчестер Сити» договорился с «Вест Хэмом» про переход полузащитника Калвина Филлипса. Игрок перейдет в лондонскую команду на правах аренды с возможностью выкупа.

Подписание контракта состоится на этой неделе.

Филлипс после перехода в манчестерскую команду летом 2022 года за 42 миллиона фунтов не может закрепиться в составе. Тренер Хосеп Гвардиола открыто заявлял, что не может найти игроку место на поле.

В нынешнем сезоне центральный хавбек провел 4 матча, а ранее сообщалось, что его хотел арендовать «Ювентус».

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Источник Sky Sports
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