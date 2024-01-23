Сергей КОВАЛЕЦ: «Продажа Мудрика в Челси – хорошая реклама для УПЛ»

Экс-игрок сборной Украины Сергей Ковалец поделился мнением относительно украинских легионеров, выступающих в ведущих европейских чемпионатах.

– Практически все наши лучшие игроки сейчас выступают в топ-чемпионатах. Это хорошо для украинского футбола?

– Конечно. Наши игроки сейчас под постоянным давлением, и многие из них играют в лидирующих клубах своих чемпионатов. То, что мы продали Мудрика за 70+30 млн – это хорошая реклама для УПЛ. Наши игроки могут быть лучшими. Довбика в декабре признали лучшим в Ла Лиге. Это очень хорошо для сборной. В 2010-2012 годах, перед Евро, почти все наши лучшие играли в УПЛ, чемпионат был очень мощным. Но то, что наши сильнейшие игроки сейчас в Европе, – это здорово. А кроме того, они могут представлять Украину в Европе, показать и рассказать, какие ужасы сейчас происходят у нас в стране.

– Вас удивило то, что Артем Довбик так мощно проявил себя уже в дебютном сезоне?

– «Жирона» – не топ-клуб, на нее меньше давят болельщики и пресса. Гораздо меньше, чем, например, на «Челси». Там легче адаптироваться, чтобы потом сделать новый шаг в карьере. Здорово, что в «Жироне» уже был Цыганков, который в команде среди лидеров и на поле, и в раздевалке. Адаптация была легче. Уровень Довбика был виден еще в УПЛ. Еще в «Днепре-1», когда в прошлом сезоне команда боролась за чемпионство, он забивал очень интересные мячи. Игрок штрафной площадки, который может сыграть нестандартно.

Ранее Сергей Ковалец сказал, что для УПЛ было бы хорошо, если бы чемпионом сезона 2023/24 стал не «Шахтер» и не «Динамо».