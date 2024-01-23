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Украина. Вторая лига
23 января 2024, 16:48 | Обновлено 23 января 2024, 16:49
352
1

«Около 50 млн грн». В Локомотиве оценили ущерб из-за попадания ракеты

Россияне совершили очередной акт терроризма

23 января 2024, 16:48 | Обновлено 23 января 2024, 16:49
352
1
«Около 50 млн грн». В Локомотиве оценили ущерб из-за попадания ракеты
ФК Локомотив Киев

Директор киевского «Локомотива» Александр Егоров прокомментировал ночной удар россиян по базе футбольного клуба.

– Когда вы узнали о том, что произошло?

– У меня была запланирована встреча на 8 утра, но я опоздал из-за пробки.

– Получается, что пробка вас спасла от гибели?

– Да.

– Какие последствия разрушений?

– Ужас. То, что говорят нам ГСЧС-ники – здание не подлежит восстановлению. Есть повреждения и трещины по фундаменту, полило стены. Офисных помещений и спортивных сооружений нет. Целыми остались трибуны, поля футбольные, волейбольные и мини-поля.

– В какую сумму оценены убытки?

– У нас есть оценочная стоимость зданий. Это около 50 миллионов гривен. Полностью полетело электричество, водоснабжение, затоплены бомбоубежища, тренажерные залы и прилегающей территории в том числе.

– Сколько времени может уйти на восстановление?

– Экспертов не допускают к работам, пока взрывотехники не дадут разрешение тем, кто будет разбирать завалы и делать полную оценку того, что внутри, подвальных помещений. Здесь вопрос еще и финансирования этого всего. Никто не предполагал, что такая беда может произойти. Неизвестно, попадаем ли мы под программу восстановления в Дії. Как раз этим занимаемся. Получаем звонки от международных партнеров, которые предлагают помощь. Известные футболисты и выпускники «Локомотива» откликнулись. Большой хейт на московский «локомотив». В этом году мы планировали отпраздновать 105 лет. Мы как раз восстановили это сооружение, провели капитальный ремонт и случилась такая беда.

– Как будет решаться вопрос с тренировочным процессом?

– Тренировки будут проходить в Соломенском районе. Там, где разрешено. КИСИ, КПИ, ЦСКА, районная администрация включились оперативно. Сегодняшняя тренировка будет по расписанию.

– Удар по инфраструктуре «Локомотива» не повлияет на первую команду, которая проводит дебютный сезон во Второй лиге?

– Мы точно оставим первую команду. Решаем вопрос, где проводить тренировки. Мы же железнодорожники. Это сделает нас только сильнее. Мы на 105-летие «Локомотива» планировали капремонты с реконструкцией. Нас точно это не остановит, потому что мы не слабаки. Не очень приятно, что фаны московского «Локомотива» начали писать, что теперь останется один «Локомотив» – пусть не радуются. Спортивное сообщество должно на это реагировать, потому что все их упреки, что они уничтожают военную инфраструктуру – полная ложь. Мы приглашаем всех журналистов на локацию. Мы готовы показывать помещения, где должны были тренироваться наши спортсмены. У нас нет рядом каких-то важных объектов. Русня просто уничтожает гражданскую инфраструктуру. Мы готовимся к нашему юбилею. Очень приятно, что сейчас мы получаем звонки от украинских и европейских спортивных сообществ со словами поддержки. Уверен, что ко дню рождения мы все отстроим.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины российско-украинская война бомбардировки Локомотив Киев
Источник Украинский футбол
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john
та по на болотних локомотивщиків, все що звідти несеться — лайно свиняче
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