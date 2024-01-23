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  4. Аль-Наср отменил тур по Китаю, Роналду пришлось публично извиняться
Саудовская Аравия
23 января 2024, 16:40 |
319
0

Аль-Наср отменил тур по Китаю, Роналду пришлось публично извиняться

Клуб из Эр-Рияда должен был сыграть два матча

23 января 2024, 16:40 |
319
0
Аль-Наср отменил тур по Китаю, Роналду пришлось публично извиняться
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду извинился перед китайскими болельщиками за то, что его клуб был вынужден отменить тур по Китаю из-за травмы звездного португальца.

«Как вы знаете, в футболе некоторые вещи невозможно контролировать. Я играю в футбол 22 года и являюсь футболистом, у которого не так много травм. Мне очень грустно, потому что я и «Аль-Наср» собрались в Китай, чтобы насладиться туром. Я приезжаю в Китай с 2003/2004 года, поэтому чувствую себя здесь как дома — это мой второй дом. Чувствую, что здесь я всегда особенный. Мне грустно. Я знаю, что вам тоже грустно, особенно тем, кто любит меня, но мы должны смотреть на это с хорошей стороны.

Матч не отменен, мы хотим вернуться сюда и сыграть его. К сожалению, у меня есть некоторые проблемы, но это часть футбола и моей жизни. Я здесь, я с болельщиками, я с китайским народом, и мы будем продолжать играть здесь. Мы видим людей, которые с нами. Нам грустно, потому что мы знали, что это может произойти. Мы вернемся, чтобы сделать китайский народ счастливым, это моя цель. Я хочу играть для вас. Не грустите, потому что мне грустно, и я надеюсь, что вы понимаете, в каких обстоятельствах мы находимся», — цитирует Роналду издание Goal.

Добавим, что в рамках тура «Аль-Наср» должен был сыграть против «Шанхай Шеньхуа» и «Чжэцзян Гринтаун».

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду травма Шанхай Шеньхуа Чжэцзян Гринтаун болельщики
Источник Goal.com
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