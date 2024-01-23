Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер разозлен на главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает испанское издание Sport.

Дело в том, что во время матча против «Альмерии» итальянец сказал 18-летнему футболисту разминаться, но в итоге так и не выпустил его на поле.

Из-за нежелания Карло Анчелотти изменять своим тренерским идеям ради отдельных игроков, Арда имеет только 2 варианта: либо ждать своего шанса на скамейке запасных, либо уходить в аренду до конца сезона. По слухам, именно второй вариант пока является наиболее вероятным.

В этом сезоне Арда Гюлер провел лишь 2 матча за «Реал», отыграв в них всего 67 минут. Он пропустил большую часть сезона из-за постоянных травм. Портал Transfermarkt оценивает стоимость турка в 15 миллионов евро.