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  4. Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Испания
23 января 2024, 16:34 |
1404
1

Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб

Арда Гюлер вынужден ждать шанса или уходить в аренду

23 января 2024, 16:34 |
1404
1
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер разозлен на главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает испанское издание Sport.

Дело в том, что во время матча против «Альмерии» итальянец сказал 18-летнему футболисту разминаться, но в итоге так и не выпустил его на поле.

Из-за нежелания Карло Анчелотти изменять своим тренерским идеям ради отдельных игроков, Арда имеет только 2 варианта: либо ждать своего шанса на скамейке запасных, либо уходить в аренду до конца сезона. По слухам, именно второй вариант пока является наиболее вероятным.

В этом сезоне Арда Гюлер провел лишь 2 матча за «Реал», отыграв в них всего 67 минут. Он пропустил большую часть сезона из-за постоянных травм. Портал Transfermarkt оценивает стоимость турка в 15 миллионов евро.

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Арда Гюлер Карло Анчелотти Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник Sport.es
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Octopus
Может, Анчелотти не хочет его выпускать, чтоб турок еще одну, четвертую травму за полгода не получил.
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