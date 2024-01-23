Аль-Наср хочет переманить защитника Манчестер Юнайтед

Саудовский «Аль-Наср» работает над подписанием защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки.

Как утверждает издание The Telegraph, клуб из Эр-Рияда настроен совершить трансфер в зимнее трансферное окно. Однако для этого им необходимо расстаться с одним из иностранных футболистов, чтобы освободить слот для новичка.

Отметим, что за «Аль-Наср» выступают восемь иностранных футболистов – португалец Криштиану Роналду, сенегалец Садио Мане, испанец Эмерик Ляпорт, колумбиец Давид Оспина, бразило-итальянец Алекс Теллес, хорват Марцело Брозович, француз Секо Фофана, португалец Отавиу.

Добавим, что контракт Ван-Биссаки с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он отметился двумя результативными передачами в 17 играх манкунианцев во всех турнирах.