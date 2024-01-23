Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср хочет переманить защитника Манчестер Юнайтед
Саудовская Аравия
23 января 2024, 16:25 | Обновлено 23 января 2024, 16:26
280
0

Аль-Наср хочет переманить защитника Манчестер Юнайтед

Правда, для совершения сделки клубу из Эр-Рияда необходимо устранить одну преграду

23 января 2024, 16:25 | Обновлено 23 января 2024, 16:26
280
0
Аль-Наср хочет переманить защитника Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Ван-Биссака

Саудовский «Аль-Наср» работает над подписанием защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки.

Как утверждает издание The Telegraph, клуб из Эр-Рияда настроен совершить трансфер в зимнее трансферное окно. Однако для этого им необходимо расстаться с одним из иностранных футболистов, чтобы освободить слот для новичка.

Отметим, что за «Аль-Наср» выступают восемь иностранных футболистов – португалец Криштиану Роналду, сенегалец Садио Мане, испанец Эмерик Ляпорт, колумбиец Давид Оспина, бразило-итальянец Алекс Теллес, хорват Марцело Брозович, француз Секо Фофана, португалец Отавиу.

Добавим, что контракт Ван-Биссаки с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он отметился двумя результативными передачами в 17 играх манкунианцев во всех турнирах.

По теме:
Аль-Наср отменил тур по Китаю, Роналду пришлось публично извиняться
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер вернулся в Минай спустя полтора месяца
Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Садио Мане
Источник The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Футбол | 23 января 2024, 15:32 2
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»

Мичел поделился ожиданиями от следующей игры

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Футбол | 22 января 2024, 21:58 1
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии

Луиджи Риве было 79 лет

Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Футбол | 22.01.2024, 19:41
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Первое поражение. Артем Далакян проиграл японцу пояс чемпиона мира WBA
Бокс | 23.01.2024, 13:10
Первое поражение. Артем Далакян проиграл японцу пояс чемпиона мира WBA
Первое поражение. Артем Далакян проиграл японцу пояс чемпиона мира WBA
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Теннис | 23.01.2024, 06:05
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 8
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 16
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
22.01.2024, 00:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем