«Хочу быть в Украине». Зинченко рассказал, что скучает по родине

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что скучает по родине, а также высказался об обязанности украинских спортсменов заграницей:

«Я говорю себе и своей жене, что очень хочу быть в Украине, потому что это моя родина. Смотря и следя за новостями, где почти каждый день люди гибнут без всякой причины, вы просто спрашиваете себя: чего россия пытается достичь?

Возможно, некоторые люди устали от этого, но все мы, украинцы во всем мире... мы не можем устать от этого, потому что это наша жизнь, это наша страна. Очень трудно быть вдали от своей страны каждый день. Нам нужно больше говорить об этом, и это то, что мы стараемся делать.

Украинцы, которые играют за рубежом в футбол, теннис, бокс – мы должны представлять нашу страну. Это наш долг. Каждый, кто имеет украинский паспорт, должен делать все возможное, чтобы эта победа стала намного ближе. Любые победы украинцев дарят большие эмоции людям, которые там борются за нашу свободу. Многие герои на передовой смотрят футбол».

Ранее Александр Зинченко рассказал о своей реакции на критику.