Главный скаут Баварии покинул клуб после 10 лет работы в Мюнхене

Директор скаутского отдела «Баварии» Марко Неппе покидает мюнхенский клуб после 10 лет работы в нем.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клуб решил отказаться от его услуг, поскольку скоро «Бавария» начнет сотрудничество с бывшим управляющим директором «РБ Лейпциг» Максом Эберлем. При этом последний, как ожидается, будет отвечать за весь спортивный департамент.

Отметим, что Неппе был ключевой фигурой при подписании «Баварией» Гарри Кейна, Кима Мин Джэ, Маттейса Де Лигта и многих других игроков, также он был ответственен за скаутинг Альфонсо Дэвиса, Джамала Мусиалы и других талантов.