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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 15:13 | Обновлено 23 января 2024, 15:14
569
7

Динамо не может договориться с Черноморцем по трансферу Брагару

Вопрос в сумме компенсации за игрока

23 января 2024, 15:13 | Обновлено 23 января 2024, 15:14
569
7
Динамо не может договориться с Черноморцем по трансферу Брагару
ФК Черноморец. Максим Брагару

Полузащитник «Черноморца» Максим Брагару, у которого через полгода заканчивается контракт с одесситами, летом станет игроком «Динамо». Игрок уже подписал предварительный контракт со столичным клубом, который вступит в силу 1 июля 2024 года.

По информации Sport.ua, «Черноморец» хочет получить за своего игрока в районе 500 тысяч долларов и оставить его до конца сезона на правах аренды. Однако «Динамо» готово заплатить компенсацию в районе 300-350 тысяч или же ждать лета и подписать Брагару в качестве свободного агента. В таком случае компенсация за воспитание игрока, которую «Динамо» должно заплатить одесситам, будет меньше 500 тысяч долларов.

Сейчас Брагару находится в Турции на сборах «Черноморца». Максим пропустил все три поединка команды Романа Григорчука. Официальная причина - залечивает повреждение, которое получил еще осенью. Не официально - Брагару не будет играть пока клубы окончательно не договорятся между собой.

Кроме «Динамо», Брагару интересовался «Рух». Однако львовяне предлагали за игрока деньги не больше, чем «Динамо». Да и сам Брагару предпочел вариант с переходом в «Динамо».

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Максим Брагару Динамо Киев Черноморец Одесса инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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DK1961
У членов батальона Монако совсем плохо с деньгами? Моя неосуществимая (видимо долго) мечта, чтобы суркисята продали клуб вменяемому инвестору - желательно украинцу и, соответственно, не такому скупердяю, как они. Да, и с нормальным подходом к клубному менеджменту, естественно....
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Boodya
В нас не вміють купляти/продавати без "санта-барбари"?
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0
Лига конференций без динамо
суркисы на днях проиграли в казино 200 тысяч ,нет денег у бомжей кипрских опзжшников ,последние часы вчера заложил  в ломбард в Монако опзжшник 
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-2
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