Динамо не может договориться с Черноморцем по трансферу Брагару

Полузащитник «Черноморца» Максим Брагару, у которого через полгода заканчивается контракт с одесситами, летом станет игроком «Динамо». Игрок уже подписал предварительный контракт со столичным клубом, который вступит в силу 1 июля 2024 года.

По информации Sport.ua, «Черноморец» хочет получить за своего игрока в районе 500 тысяч долларов и оставить его до конца сезона на правах аренды. Однако «Динамо» готово заплатить компенсацию в районе 300-350 тысяч или же ждать лета и подписать Брагару в качестве свободного агента. В таком случае компенсация за воспитание игрока, которую «Динамо» должно заплатить одесситам, будет меньше 500 тысяч долларов.

Сейчас Брагару находится в Турции на сборах «Черноморца». Максим пропустил все три поединка команды Романа Григорчука. Официальная причина - залечивает повреждение, которое получил еще осенью. Не официально - Брагару не будет играть пока клубы окончательно не договорятся между собой.

Кроме «Динамо», Брагару интересовался «Рух». Однако львовяне предлагали за игрока деньги не больше, чем «Динамо». Да и сам Брагару предпочел вариант с переходом в «Динамо».