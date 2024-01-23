Динамо не может договориться с Черноморцем по трансферу Брагару
Вопрос в сумме компенсации за игрока
Полузащитник «Черноморца» Максим Брагару, у которого через полгода заканчивается контракт с одесситами, летом станет игроком «Динамо». Игрок уже подписал предварительный контракт со столичным клубом, который вступит в силу 1 июля 2024 года.
По информации Sport.ua, «Черноморец» хочет получить за своего игрока в районе 500 тысяч долларов и оставить его до конца сезона на правах аренды. Однако «Динамо» готово заплатить компенсацию в районе 300-350 тысяч или же ждать лета и подписать Брагару в качестве свободного агента. В таком случае компенсация за воспитание игрока, которую «Динамо» должно заплатить одесситам, будет меньше 500 тысяч долларов.
Сейчас Брагару находится в Турции на сборах «Черноморца». Максим пропустил все три поединка команды Романа Григорчука. Официальная причина - залечивает повреждение, которое получил еще осенью. Не официально - Брагару не будет играть пока клубы окончательно не договорятся между собой.
Кроме «Динамо», Брагару интересовался «Рух». Однако львовяне предлагали за игрока деньги не больше, чем «Динамо». Да и сам Брагару предпочел вариант с переходом в «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 23 января в 22:00 по Киеву
Команда Джея Опетаи опровергает информацию о нокдауне