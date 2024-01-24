Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Комфортно себя чувствую и защитником, и хавбеком»
Англия
24 января 2024, 18:49 |
71
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Комфортно себя чувствую и защитником, и хавбеком»

Готов быть даже вратарем

24 января 2024, 18:49 |
71
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Комфортно себя чувствую и защитником, и хавбеком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко спокойно воспринимает тот факт, что в сборной Украины действует в центре поля, а в клубе в основном играет слева в обороне.

«Я подписал контракт с клубом, я его уважаю. Я знал, какая позиция у меня будет в «Арсенале». И не имеет значения, уйду я когда-нибудь в другую команду или завершу тут карьеру, но я любом месте будут помогать команде и играть там, где видит меня тренер. Даже на позиции вратаря».

«Честно говоря, для меня позиция значения не имеет. Я комфортно себя чувствую и в полузащите, и левым защитником. Знаю свои слабые и сильные стороны», – сказал Зинченко.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

По теме:
Легендарный Оуэн назвал преемника Салаха. Он уже в Ливерпуле
В чем причина? Клубы АПЛ не тратят деньги на новичков в январе
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Арсенал Лондон Александр Зинченко сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Футбол | 24 января 2024, 06:10 2
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова является вторым фаворитом на трофей

Расписание 24 января. Когда Ястремская сыграет 1/4 финала Australian Open?
Теннис | 24 января 2024, 00:05 7
Расписание 24 января. Когда Ястремская сыграет 1/4 финала Australian Open?
Расписание 24 января. Когда Ястремская сыграет 1/4 финала Australian Open?

Встреча начнется поздно ночью со вторника на среду

Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 24.01.2024, 17:15
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
Футбол | 24.01.2024, 00:29
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
Футбол | 24.01.2024, 10:58
Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
Количество членов исполкома УАФ может увеличиться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
23.01.2024, 14:08 11
Футбол
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 24
Футбол
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
24.01.2024, 04:06 25
Футбол
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 30
Футбол
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
23.01.2024, 13:21 11
Теннис
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
22.01.2024, 21:58 1
Футбол
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
24.01.2024, 08:30 39
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем