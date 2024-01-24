Александр ЗИНЧЕНКО: «Комфортно себя чувствую и защитником, и хавбеком»

Игрок «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко спокойно воспринимает тот факт, что в сборной Украины действует в центре поля, а в клубе в основном играет слева в обороне.

«Я подписал контракт с клубом, я его уважаю. Я знал, какая позиция у меня будет в «Арсенале». И не имеет значения, уйду я когда-нибудь в другую команду или завершу тут карьеру, но я любом месте будут помогать команде и играть там, где видит меня тренер. Даже на позиции вратаря».

«Честно говоря, для меня позиция значения не имеет. Я комфортно себя чувствую и в полузащите, и левым защитником. Знаю свои слабые и сильные стороны», – сказал Зинченко.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.