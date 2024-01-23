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23 января 2024, 14:42 |
289
1

ВИДЕО. Футболисты реагируют на состав команды года в FC24

Очередной выпуск мультфильма о звездах футбола

23 января 2024, 14:42 |
289
1
ВИДЕО. Футболисты реагируют на состав команды года в FC24

Команда года TOTY23 уже опубликована в FC24. Самое время увидеть реакции футболистов (точнее – их прототипов из мультфильма) на ее состав. Вашему вниманию реакция Месси, Роналду, Холанда, Мбаппе, Салаха и многих других.

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видео EA Sports FC 24 мультфильмы Лионель Месси Криштиану Роналду Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Мохамед Салах
Источник Sport.ua
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