Все в восторге. Магуайр записывает недешевые поздравления болельщикам

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр, находясь вне игры с начала декабря из-за травмы, решил зря время не терять и нашел для себя прибыльное занятие.

Футболист записывает болельщикам поздравления, а те готовы платить кругленькую сумму за адресное послание от игрока – одно видео стоит 237 фунтов стерлингов. В итоге, все довольны – и фанаты, и сам Гарри, который за один месяц пополнил свой кошелек на сумму более 200 тысяч фунтов стерлингов.

Правда, Магуайр не все деньги забирает себе – часть заработанных средств он передает британской благотворительной организации SoccerAid, которая сотрудничает с ЮНИСЕФ, также недавно он стал меценатом благотворительной организации The Children's Hospital в Шеффилде.