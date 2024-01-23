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Англия
23 января 2024, 14:47 |
320
2

Все в восторге. Магуайр записывает недешевые поздравления болельщикам

Часть из заработанных средств футболист передает на благотворительность

23 января 2024, 14:47 |
320
2
Все в восторге. Магуайр записывает недешевые поздравления болельщикам
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр, находясь вне игры с начала декабря из-за травмы, решил зря время не терять и нашел для себя прибыльное занятие.

Футболист записывает болельщикам поздравления, а те готовы платить кругленькую сумму за адресное послание от игрока – одно видео стоит 237 фунтов стерлингов. В итоге, все довольны – и фанаты, и сам Гарри, который за один месяц пополнил свой кошелек на сумму более 200 тысяч фунтов стерлингов.

Правда, Магуайр не все деньги забирает себе – часть заработанных средств он передает британской благотворительной организации SoccerAid, которая сотрудничает с ЮНИСЕФ, также недавно он стал меценатом благотворительной организации The Children's Hospital в Шеффилде.

Скриншот с одного из поздравлений от Гарри Магуайра

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Гарри Магуайр
Источник Daily Star
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