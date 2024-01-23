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  4. Бавария работает над трансфером защитника сборной Англии
Германия
23 января 2024, 14:27 |
438
0

Бавария работает над трансфером защитника сборной Англии

Киран Триппьер может покинуть «Ньюкасл»

23 января 2024, 14:27 |
438
0
Бавария работает над трансфером защитника сборной Англии
ФК Ньюкасл Юнайтед. Киран Триппьер

«Бавария» работает над трансфером правого защитника «Ньюкасла» и сборной Англии Кирана Триппьера. Об этом сообщает Sky Sports.

По их информации, условия личного контракта с Триппьером чемпионы Германии уже согласовали. «Ньюкасл» требует за игрока 13-14 миллионов евро, «Бавария» дает только 8-9 миллионов. Вероятно, переговоры будут продолжаться до последних дней января.

При этом «Бавария» продолжает рассматривать альтернативные варианты усиления на позицию правого защитника и по-прежнему пытается арендовать у «ПСЖ» Норди Мукиэле.

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Бавария Киран Триппьер Ньюкасл трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Норди Мукиеле ПСЖ аренда игрока
Источник Sky Sports
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