Стало известно, когда Ястремская сыграет матч 1/4 финала Australian Open

24 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 1/4 финала одиночного разряда и матчи парных разрядов.

В среду на корты Мельбурна выйдет одна украинка.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. 1/4 финала одиночного разряда

Rod Laver Arena. 1-й запуск (03:00 по Киеву)

Даяна Ястремская [Q] – Линда Носкова

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