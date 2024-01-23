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Australian Open
23 января 2024, 13:32 | Обновлено 23 января 2024, 13:45
2797
1

Стало известно, когда Ястремская сыграет матч 1/4 финала Australian Open

Встреча начнется поздно ночью с вторника на среду

23 января 2024, 13:32 | Обновлено 23 января 2024, 13:45
2797
1
Стало известно, когда Ястремская сыграет матч 1/4 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

24 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 1/4 финала одиночного разряда и матчи парных разрядов.

В среду на корты Мельбурна выйдет одна украинка.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. 1/4 финала одиночного разряда

Rod Laver Arena. 1-й запуск (03:00 по Киеву)
Даяна Ястремская [Q] – Линда Носкова

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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расписание Australian Open 2024 Даяна Ястремская Линда Носкова
Источник Sport.ua
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Ярослав 999
Знову вночі,ви знущаєтесь
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