Australian Open23 января 2024, 13:32 | Обновлено 23 января 2024, 13:45
2797
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Стало известно, когда Ястремская сыграет матч 1/4 финала Australian Open
Встреча начнется поздно ночью с вторника на среду
23 января 2024, 13:32 | Обновлено 23 января 2024, 13:45
2797
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24 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 1/4 финала одиночного разряда и матчи парных разрядов.
В среду на корты Мельбурна выйдет одна украинка.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. 1/4 финала одиночного разряда
Rod Laver Arena. 1-й запуск (03:00 по Киеву)
Даяна Ястремская [Q] – Линда Носкова
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