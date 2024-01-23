КОВАЛЕЦ: «Было бы хорошо, если бы чемпионом стало не Динамо и не Шахтер»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Ковалец поделился своим мнением по поводу борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне УПЛ:

«Для нашего турнира было бы хорошо, если бы чемпионом стало не «Динамо» и не «Шахтер». Это было бы замечательно для развития УПЛ. Триумф сенсационного претендента на медали был бы стимулом для всех: для футболистов и тренеров, спонсоров и меценатов, они понимали бы, что есть шанс выиграть чемпионат.

«Динамо» и «Шахтер» все равно будут фаворитами, но было бы лучше, если бы в Украине появился новый чемпион, «Кривбасс», «Днепр-1» или другой клуб. Этот сезон особенный, интересный именно тем, что чемпионом может стать любая команда из шестерки-семерки клубов, которая сейчас лидирует».

На данный момент «Шахтер» и «Динамо» занимают соответственно четвертое и пятое места в турнирной таблице УПЛ, имея два (Шахтер) и три матча (Динамо) в запасе.