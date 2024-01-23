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  4. КОВАЛЕЦ: «Было бы хорошо, если бы чемпионом стало не Динамо и не Шахтер»
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 12:52 |
362
5

КОВАЛЕЦ: «Было бы хорошо, если бы чемпионом стало не Динамо и не Шахтер»

Экс-игрок сборной Украины – о борьбе за чемпионство в УПЛ

23 января 2024, 12:52 |
362
5
КОВАЛЕЦ: «Было бы хорошо, если бы чемпионом стало не Динамо и не Шахтер»
УАФ. Сергей Ковалец

Бывший игрок сборной Украины Сергей Ковалец поделился своим мнением по поводу борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне УПЛ:

«Для нашего турнира было бы хорошо, если бы чемпионом стало не «Динамо» и не «Шахтер». Это было бы замечательно для развития УПЛ. Триумф сенсационного претендента на медали был бы стимулом для всех: для футболистов и тренеров, спонсоров и меценатов, они понимали бы, что есть шанс выиграть чемпионат.

«Динамо» и «Шахтер» все равно будут фаворитами, но было бы лучше, если бы в Украине появился новый чемпион, «Кривбасс», «Днепр-1» или другой клуб. Этот сезон особенный, интересный именно тем, что чемпионом может стать любая команда из шестерки-семерки клубов, которая сейчас лидирует».

На данный момент «Шахтер» и «Динамо» занимают соответственно четвертое и пятое места в турнирной таблице УПЛ, имея два (Шахтер) и три матча (Динамо) в запасе.

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Сергей Ковалец Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк
Источник Украинский футбол
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FunnyCat_____
не шахтар
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+4
Лига Конференций Без Динамо
Ну Шахтер точно не станет, да и к Динамо много вопросов
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0
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turist86
"Чемпіоном може стати будь-який клуб з 6-7".   
Насмішив. Ну то чому ж не очолиш якусь команду з тих 6-7 і не станеш чемпіоном?
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0
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