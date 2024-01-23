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Украина. Первая лига
23 января 2024, 12:09 | Обновлено 23 января 2024, 12:12
184
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Выезд за границу? У нас есть еще 3-4 дня»

Главный тренер львовян рассчитывает на положительное решение властных органов

23 января 2024, 12:09 | Обновлено 23 января 2024, 12:12
184
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Выезд за границу? У нас есть еще 3-4 дня»
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Футболисты «Карпат» вернулись из отпуска и начали подготовку к весенней части перволигового первенства Украины.

Главный тренер львовян Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал о планах «зелено-белых» на межсезонье:

– К сожалению, с этим пока что – неопределенность. До сих пор нет конкретики. На региональном уровне все поддерживают наше желание выступить на турнирах в Испании (февраль), Турции (март), а вот профильное министерство медлит с предоставлением разрешения выезда за границу. Хотя мы предоставили все необходимые документы, подтверждающие наше участие в международных турнирах, в частности, в Испании должны сыграть с норвежским «Согндалом», эстонской «Левадией», клубами Ла Лиги – «Валенсией» и «Вильяреаллом». Более того, эти поединки будут транслироваться по телевидению и все заработанные средства «Карпаты» передадут ВСУ.

– Чем можно объяснить такую нерешительность профильного министерства?
– Тем, что за границу имеют право выезжать только клубы УПЛ. Будто те ребята, что играют в Первой лиге – не украинцы. Тем более, что мы даем гарантии, что все футболисты «Карпат» вернутся на Родину. В конце концов, «Карпаты», которые лидируют в Первой лиге сейчас успешно проходят аттестацию необходимую для выступлений в Премьер-лиге.

– Сколько времени «Карпаты» еще могут ждать окончательного вердикта профильного министерства?
– Наш ФК уже проплатил авиабилеты на 9 февраля в Валенсию, забронировали отель. Однако организаторы турнира не могут ждать до последнего дня, им уже нужна конкретика: приедут «Карпаты» или нет. Думаю, что у нас в запасе еще есть 3-4 дня. Очень надеюсь, что здравый смысл таки возьмет верх.

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Мирон Маркевич Первая лига Украины инсайд учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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