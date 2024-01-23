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Германия
23 января 2024, 12:03 | Обновлено 23 января 2024, 12:10
158
0

Воспитанник Металлиста 1925 сменил клуб в Германии

Полузащитник Алексей Огурцов выступал за «Карл Цайсс Йену» с лета 2022 года

23 января 2024, 12:03 | Обновлено 23 января 2024, 12:10
158
0
Воспитанник Металлиста 1925 сменил клуб в Германии
ФК Карл Цайсс Йена. Алексей Огурцов

Воспитанник харьковского «Металлиста 1925» полузащитник Алексей Огурцов перешел из «Карл Цайсс Йены» в другой немецкий клуб – «ВФЛ Халле 96».

В новой команде наш 20-летний соотечественник будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Алексей прошел хорошую подготовку в харьковском «Металлисте 1925» и теперь хорошо освоился при поддержке «Карл Цайсс Йены» и своей семьи. Однако, чтобы сделать следующий шаг в спортивном плане вместе с нами, ему нужно значительно больше игровой практики. У него будет такая возможность в «ВФЛ Халле 96» при условии, что он пройдет соответствующую подготовку, за что мы очень благодарны этому клубу», – приводит слова спортивного директора «Карл Цайсс Йены» Штефана Бёгера официальный клубный сайт.

Отметим, что украинец подписал трехлетний контракт с «Карл Цайсс Йеной» летом 2022-го, с тех пор проведя за клуб, выступающий в Северно-восточной региональной лиге Германии, 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Источник Sport.ua
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