Воспитанник Металлиста 1925 сменил клуб в Германии

Воспитанник харьковского «Металлиста 1925» полузащитник Алексей Огурцов перешел из «Карл Цайсс Йены» в другой немецкий клуб – «ВФЛ Халле 96».

В новой команде наш 20-летний соотечественник будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Алексей прошел хорошую подготовку в харьковском «Металлисте 1925» и теперь хорошо освоился при поддержке «Карл Цайсс Йены» и своей семьи. Однако, чтобы сделать следующий шаг в спортивном плане вместе с нами, ему нужно значительно больше игровой практики. У него будет такая возможность в «ВФЛ Халле 96» при условии, что он пройдет соответствующую подготовку, за что мы очень благодарны этому клубу», – приводит слова спортивного директора «Карл Цайсс Йены» Штефана Бёгера официальный клубный сайт.

Отметим, что украинец подписал трехлетний контракт с «Карл Цайсс Йеной» летом 2022-го, с тех пор проведя за клуб, выступающий в Северно-восточной региональной лиге Германии, 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.