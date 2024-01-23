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Испания
23 января 2024, 11:38 | Обновлено 23 января 2024, 12:11
313
0

ВИНИСИУС: «Мог бы завершить карьеру в Реале, но клуб моей жизни – Фламенго»

Для футболиста важно сдержать обещание отцу

23 января 2024, 11:38 | Обновлено 23 января 2024, 12:11
313
0
ВИНИСИУС: «Мог бы завершить карьеру в Реале, но клуб моей жизни – Фламенго»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Атакующий полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор назвал единственный клуб, ради которого он мог бы покинуть Мадрид.

«Думаю, я мог бы остаться в «Реале» до конца своей карьеры. Я люблю жизнь в Мадриде, здесь нравится моей семье. Когда мои близкие гуляют по городу, их узнают и желают всех благ. Однако клуб моей жизни – это «Фламенго». Я обещал отцу, что однажды вернусь туда, и я обязан сдержать это обещание», — приводит слова Винисиуса издание Mirror.

Отметим, что бразилец делал первые шаги в футболе именно во «Фламенго», из которого перешел в «Реал» летом 2018 года, когда ему едва исполнилось 18 лет, за 45 млн евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Фламенго трансферы трансферы Ла Лиги
Источник The Mirror
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