ВИНИСИУС: «Мог бы завершить карьеру в Реале, но клуб моей жизни – Фламенго»

Атакующий полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор назвал единственный клуб, ради которого он мог бы покинуть Мадрид.

«Думаю, я мог бы остаться в «Реале» до конца своей карьеры. Я люблю жизнь в Мадриде, здесь нравится моей семье. Когда мои близкие гуляют по городу, их узнают и желают всех благ. Однако клуб моей жизни – это «Фламенго». Я обещал отцу, что однажды вернусь туда, и я обязан сдержать это обещание», — приводит слова Винисиуса издание Mirror.

Отметим, что бразилец делал первые шаги в футболе именно во «Фламенго», из которого перешел в «Реал» летом 2018 года, когда ему едва исполнилось 18 лет, за 45 млн евро.