Сыграет ли еще на КАН? Стало известно, сколько Салах пропустит из-за травмы

Реми Аббас, агент форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха, рассказал, что восстановление его клиента после травмы, полученной в игре за национальную команду на Кубке африканских наций, займет больше времени, чем ожидалось.

Напомним, 31-летний египтянин травмировался в матче группового этапа с Ганой (2:2). Салах вынужден был попросить замену в конце первого тайма, а последовавшее обследование выявило у форварда мышечную травму.

«Травма Мохамеда оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Он пропустит от 21 до 28 дней, а не две игры. Его лучший шанс принять участие в КАН — пройти интенсивную реабилитацию в Англии и вернуться в сборную, как только он снова будет в форме», — написал Аббас в соцсети Х (бывший Twitter).

Отметим, что финальный поединок на Кубке Африканских наций пройдет 11 февраля. Египет с трудом пробился в плей-офф, набрав на групповом этапе три очка, и ожидает своего соперника по 1/8 финала.