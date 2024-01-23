Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл готовит трансфер вингера в саудовский Аль-Шабаб
Англия
23 января 2024, 11:02 |
585
1

Ньюкасл готовит трансфер вингера в саудовский Аль-Шабаб

«Сороки» расстанутся с рядом игроков, чтобы не иметь проблем с финансовым фейр-плей

23 января 2024, 11:02 |
585
1
Ньюкасл готовит трансфер вингера в саудовский Аль-Шабаб
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Альмирон

Английский «Ньюкасл» достиг предварительной договоренности с саудовским «Аль-Шабабом» о переходе вингера «сорок» Мигеля Альмирона.

Как сообщает британский инсайдер Бен Джейкобс, сделку еще предстоит окончательно утвердить, но, судя по всему, матч против «Манчестер Сити» стал для 29-летнего парагвайца последним в АПЛ.

Добавим, что Альмирон был приобретен «Ньюкаслом» у американской «Атланты» в январе 2019 года за 24 млн евро. В 195 матчах за «сорок» он забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач.

«Ньюкасл» этой зимой намерен расстаться с рядом игроков, чтобы не иметь проблем с финансовым фейр-плей в будущем.

По теме:
Воспитанник Металлиста 1925 сменил клуб в Германии
ВИНИСИУС: «Мог бы завершить карьеру в Реале, но клуб моей жизни – Фламенго»
А где хейтеры? Зинченко получил признание по итогам игрового тура в АПЛ
Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ Аль-Шабаб Английская Премьер-лига чемпионат Саудовской Аравии по футболу финансовый фейр-плей
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Футбол | 22 января 2024, 14:45 9
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо

Такой же прайс был установлен для «Шахтера»

Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Теннис | 23 января 2024, 10:35 5
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»

Украинская теннисистка напомнила о войне в Украине после поражение от Гофф на АО 2024

Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Теннис | 23.01.2024, 07:25
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
Футбол | 22.01.2024, 13:25
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
Мирон МАРКЕВИЧ: «Выезд за границу? У нас есть еще 3-4 дня»
Футбол | 23.01.2024, 12:09
Мирон МАРКЕВИЧ: «Выезд за границу? У нас есть еще 3-4 дня»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Выезд за границу? У нас есть еще 3-4 дня»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
как вспыхнул, так же потом и резко сник
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 16
Футбол
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
21.01.2024, 10:50 218
Футбол
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем