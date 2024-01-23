Английский «Ньюкасл» достиг предварительной договоренности с саудовским «Аль-Шабабом» о переходе вингера «сорок» Мигеля Альмирона.

Как сообщает британский инсайдер Бен Джейкобс, сделку еще предстоит окончательно утвердить, но, судя по всему, матч против «Манчестер Сити» стал для 29-летнего парагвайца последним в АПЛ.

Добавим, что Альмирон был приобретен «Ньюкаслом» у американской «Атланты» в январе 2019 года за 24 млн евро. В 195 матчах за «сорок» он забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач.

«Ньюкасл» этой зимой намерен расстаться с рядом игроков, чтобы не иметь проблем с финансовым фейр-плей в будущем.