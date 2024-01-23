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  4. ХАВИ – о задачах на сезон: «Будем бороться за три оставшихся трофея»
Испания
23 января 2024, 10:46 |
44
1

ХАВИ – о задачах на сезон: «Будем бороться за три оставшихся трофея»

Тренер каталонцев старается мыслить позитивно

23 января 2024, 10:46 |
44
1
ХАВИ – о задачах на сезон: «Будем бороться за три оставшихся трофея»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил шансы его команды на завоевание трофеев в нынешнем сезоне.

«Победа в Ла Лиге? Я всегда мыслю позитивно. Хочется думать, что мы до конца будем бороться. Главная цель состоит в том, чтобы продолжать побеждать и участвовать в чемпионской гонке Ла Лиги.

Ла Лига или Кубок? Мы не можем отказаться ни от одного турнира. Мы будем бороться за три титула, которые у нас остались. Мы очень мотивированные и воодушевленные. Собираемся выигрывать матчи убедительно», — приводит слова специалиста Marca.

Напомним, что в чемпионате Испании каталонцы отстают от своих земляков из «Жироны» на восемь очков, в четвертьфинале Кубка Испании сыграют с «Атлетиком» из Бильбао, а в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала померяются силами с итальянским «Наполи».

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Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании по футболу Лига чемпионов Жирона Наполи Атлетик Бильбао
Источник Marca
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Boodya 1209
В мене одного заголовок українською, а новина рлсійською?
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