ХАВИ – о задачах на сезон: «Будем бороться за три оставшихся трофея»
Тренер каталонцев старается мыслить позитивно
Главный тренер «Барселоны» Хави оценил шансы его команды на завоевание трофеев в нынешнем сезоне.
«Победа в Ла Лиге? Я всегда мыслю позитивно. Хочется думать, что мы до конца будем бороться. Главная цель состоит в том, чтобы продолжать побеждать и участвовать в чемпионской гонке Ла Лиги.
Ла Лига или Кубок? Мы не можем отказаться ни от одного турнира. Мы будем бороться за три титула, которые у нас остались. Мы очень мотивированные и воодушевленные. Собираемся выигрывать матчи убедительно», — приводит слова специалиста Marca.
Напомним, что в чемпионате Испании каталонцы отстают от своих земляков из «Жироны» на восемь очков, в четвертьфинале Кубка Испании сыграют с «Атлетиком» из Бильбао, а в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала померяются силами с итальянским «Наполи».
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