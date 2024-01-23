Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почеттино оценил предстоящий матч Челси с Боро. Неужели он серьезно?
Англия
23 января 2024, 10:09 | Обновлено 23 января 2024, 10:21
282
0

Почеттино оценил предстоящий матч Челси с Боро. Неужели он серьезно?

Главный тренер «пенсионеров» сделал любопытное заявление

23 января 2024, 10:09 | Обновлено 23 января 2024, 10:21
282
0
Почеттино оценил предстоящий матч Челси с Боро. Неужели он серьезно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о важности ответного матча полуфинала Кубка английской лиги с «Мидлсбро», который состоится во вторник, 23 января.

Аргентинец заявил, что его подопечных встреча с представителем Чемпионшипа станет самой важной игрой нынешнего сезона.

«Это будет важнейшая игра сезона, потому что на кону выход в финал. Мы должны быть убедительными, если хотим добиться победы. В конце концов, это возможность выйти в финал и выиграть турнир. Это давление, но хорошее давление. Мне нравятся такие вызовы. Думаю, игра для нас действительно важная, и я лично очень взволнован. Но мы не можем просто мечтать о трофее и не обращать внимания на «Мидлсбро». Нам нужно быть лучше соперника, это самое главное», – заявил Почеттино.

Как известно, в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Челси» проиграл «Мидлсбро» со счетом 0:1. Ответная игра на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется 23 января в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Где смотреть матч Кубка английской лиги Челси – Мидлсбро
Челси – Мидлсбро. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка английской лиги
Фулхэм – Ливерпуль. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок английской лиги по футболу Челси Мидлсбро Маурисио Почеттино
Источник ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый Ривалдо. Барселона готова купить 17-летнего бразильца из Палмейраса
Футбол | 23 января 2024, 10:00 0
Новый Ривалдо. Барселона готова купить 17-летнего бразильца из Палмейраса
Новый Ривалдо. Барселона готова купить 17-летнего бразильца из Палмейраса

Луис Гильерме может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге

Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Бокс | 23 января 2024, 03:20 2
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца

Команда Джея Опетаи опровергает информацию о нокдауне

Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Теннис | 22.01.2024, 12:05
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
Футбол | 22.01.2024, 13:25
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Футбол | 23.01.2024, 00:37
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
22.01.2024, 13:31 3
Теннис
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 4
Футбол
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
22.01.2024, 04:01
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем