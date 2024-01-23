Почеттино оценил предстоящий матч Челси с Боро. Неужели он серьезно?

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о важности ответного матча полуфинала Кубка английской лиги с «Мидлсбро», который состоится во вторник, 23 января.

Аргентинец заявил, что его подопечных встреча с представителем Чемпионшипа станет самой важной игрой нынешнего сезона.

«Это будет важнейшая игра сезона, потому что на кону выход в финал. Мы должны быть убедительными, если хотим добиться победы. В конце концов, это возможность выйти в финал и выиграть турнир. Это давление, но хорошее давление. Мне нравятся такие вызовы. Думаю, игра для нас действительно важная, и я лично очень взволнован. Но мы не можем просто мечтать о трофее и не обращать внимания на «Мидлсбро». Нам нужно быть лучше соперника, это самое главное», – заявил Почеттино.