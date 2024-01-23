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23 января 2024, 06:51 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 января

Важные события во всех видах спорта

23 января 2024, 06:51 |
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0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 23 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Австралия – Узбекистан

Favbet 2.26 – 3.06 – 3.55

19:00 Гамбия – Камерун

Favbet 6.95 – 3.75 – 1.56

19:00 Гвинея – Сенегал

Favbet 4.04 – 2.73 – 2.29

22:00 Челси – Мидлсбро

Favbet 1.25 – 6.45 – 11.00

22:30 Сельта – Реал Сосьедад

Favbet 3.39 – 3.10 – 2.33

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Источник Sport.ua
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