ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 января

Во вторник, 23 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Австралия – Узбекистан

2.26 – 3.06 – 3.55

19:00 Гамбия – Камерун

6.95 – 3.75 – 1.56

19:00 Гвинея – Сенегал

4.04 – 2.73 – 2.29

22:00 Челси – Мидлсбро

1.25 – 6.45 – 11.00

22:30 Сельта – Реал Сосьедад

3.39 – 3.10 – 2.33