Другие новости23 января 2024, 06:51 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 января
Важные события во всех видах спорта
23 января 2024, 06:51 |
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Во вторник, 23 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:30 Австралия – Узбекистан
19:00 Гамбия – Камерун
19:00 Гвинея – Сенегал
22:00 Челси – Мидлсбро
22:30 Сельта – Реал Сосьедад
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