Игрок Руха продолжит карьеру в команде Хацкевича

Недавно было объявлено о том, что Александр Хацкевич возобновил тренерскую карьеру и возглавил клуб второго польского дивизиона – «Заглембе» Сосновец.

Теперь, как сообщает «Динамомания», тренер усиливает свою команду. Одной из опций усиления станет трансфер опорного полузащитника львовского «Руха» Алексея Довгого.

В текущем сезоне 34-летний Довгий только один раз выходил на поле в чемпионате Украины. Как объявил львовский клуб, Довгий и его два одноклубника – Мисик и Альваренга – выставлены на трансфер.

В чемпионате Украины «Рух идет на шестом месте, тогда как «Заглембе» в своем чемпионате занимает последнее восемнадцатое место.