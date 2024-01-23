Игрок Руха продолжит карьеру в команде Хацкевича
Алексей Довгий перейдет в «Заглембе»
Недавно было объявлено о том, что Александр Хацкевич возобновил тренерскую карьеру и возглавил клуб второго польского дивизиона – «Заглембе» Сосновец.
Теперь, как сообщает «Динамомания», тренер усиливает свою команду. Одной из опций усиления станет трансфер опорного полузащитника львовского «Руха» Алексея Довгого.
В текущем сезоне 34-летний Довгий только один раз выходил на поле в чемпионате Украины. Как объявил львовский клуб, Довгий и его два одноклубника – Мисик и Альваренга – выставлены на трансфер.
В чемпионате Украины «Рух идет на шестом месте, тогда как «Заглембе» в своем чемпионате занимает последнее восемнадцатое место.
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