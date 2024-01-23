Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. +7 для Лестера. В Чемпионшипе состоялся матч лидеров в битве за АПЛ
Чемпионшип
23 января 2024, 00:05 | Обновлено 23 января 2024, 00:06
637
0

+7 для Лестера. В Чемпионшипе состоялся матч лидеров в битве за АПЛ

Команды надеются на повышение в классе

23 января 2024, 00:05 | Обновлено 23 января 2024, 00:06
637
0
+7 для Лестера. В Чемпионшипе состоялся матч лидеров в битве за АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Команды группы лидеров Чемпионшипа Лестер и Ипсвич провели матч между собой. Команды уже играли в конце минувшего года, завершив поединок вничью 1:1.

В этот раз ситуация полностью повторилась: Лестер забил в первом тайме, владел преимуществом, но пропустил в конце встречи и все еще не может окончательно сбросить Ипсвич в борьбе за первое место. Лестер набирает 66 очков и опережает соперника на 7 пунктов.

Пока лидеры теряли очки в матчах между собой, в топ-3 поднялся Саутгемптон с 58 очками. Топ-4 замыкает Лидс, который надеется спустя год после вылета вернуться в АПЛ.

Сандерленд Назария Русина, проиграв два подряд матча, опустился на 10-е место, но до топ-6, дающей право сыграть в плей-офф, всего три очка. А вот Суонси Николая Кухаревича с 33 пунктами идет только 16-м.

Чемпионшип. 28-й тур

Лестер – Ипсвич 1:1
Голы: Дэвис, 31 (в свои ворота) – Сармиенто, 89

По теме:
Сандерленд дома проиграл матч с Халл Сити. Русин провел на поле 73 минуты
Русин заявлен в основе Сандерленда на матч Чемпионшипа против Халл Сити
С кем сыграют Мудрик и Миколенко? Все участники 1/16 финала Кубка Англии
Лестер Ипсвич Чемпионшип
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наполи – Интер – 0:1. Финал Суперкубка Италии. Видео гола Лаутаро, обзор
Футбол | 22 января 2024, 23:12 0
Наполи – Интер – 0:1. Финал Суперкубка Италии. Видео гола Лаутаро, обзор
Наполи – Интер – 0:1. Финал Суперкубка Италии. Видео гола Лаутаро, обзор

Смотрите видеообзор финального матча за Суперкубок Италии

Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Теннис | 22 января 2024, 05:20 30
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой

Элина не сумела продолжить поединок после проигранных трех геймов

Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Футбол | 22.01.2024, 00:30
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Футбол | 22.01.2024, 00:40
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Марта Костюк – Коко Гофф. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 22.01.2024, 21:22
Марта Костюк – Коко Гофф. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Марта Костюк – Коко Гофф. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
22.01.2024, 10:37 29
Футбол
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
21.01.2024, 00:50 2
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
21.01.2024, 10:50 218
Футбол
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
21.01.2024, 06:20 88
Теннис
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем