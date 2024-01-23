+7 для Лестера. В Чемпионшипе состоялся матч лидеров в битве за АПЛ

Команды группы лидеров Чемпионшипа Лестер и Ипсвич провели матч между собой. Команды уже играли в конце минувшего года, завершив поединок вничью 1:1.

В этот раз ситуация полностью повторилась: Лестер забил в первом тайме, владел преимуществом, но пропустил в конце встречи и все еще не может окончательно сбросить Ипсвич в борьбе за первое место. Лестер набирает 66 очков и опережает соперника на 7 пунктов.

Пока лидеры теряли очки в матчах между собой, в топ-3 поднялся Саутгемптон с 58 очками. Топ-4 замыкает Лидс, который надеется спустя год после вылета вернуться в АПЛ.

Сандерленд Назария Русина, проиграв два подряд матча, опустился на 10-е место, но до топ-6, дающей право сыграть в плей-офф, всего три очка. А вот Суонси Николая Кухаревича с 33 пунктами идет только 16-м.

Чемпионшип. 28-й тур

Лестер – Ипсвич 1:1

Голы: Дэвис, 31 (в свои ворота) – Сармиенто, 89