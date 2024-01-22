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Англия
22 января 2024, 18:46 | Обновлено 22 января 2024, 18:50
181
0

Где смотреть матч Кубка английской лиги Челси – Мидлсбро

Поединок состоится 23 января в 22:00 по Киеву

22 января 2024, 18:46 | Обновлено 22 января 2024, 18:50
181
0
Где смотреть матч Кубка английской лиги Челси – Мидлсбро
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 23 января, в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги отношения выяснят лондонский «Челси» и «Мидлсбро».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре «пенсионеры» минимально проиграли на выезде со счетом 0:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

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Источник Sport.ua
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