Англия22 января 2024, 18:46 | Обновлено 22 января 2024, 18:50
181
0
Где смотреть матч Кубка английской лиги Челси – Мидлсбро
Поединок состоится 23 января в 22:00 по Киеву
22 января 2024, 18:46 | Обновлено 22 января 2024, 18:50
181
0
Во вторник, 23 января, в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги отношения выяснят лондонский «Челси» и «Мидлсбро».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 22:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первой игре «пенсионеры» минимально проиграли на выезде со счетом 0:1.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2024, 23:59 12
Украинский форвард оформил хет-трик в дебюте матча
Футбол | 22 января 2024, 14:08 27
Бывший игрок киевского «Динамо» поделился мнением о перспективах украинцев в Англии
Футбол | 22.01.2024, 17:18
Футбол | 22.01.2024, 00:30
Футбол | 22.01.2024, 00:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.01.2024, 00:50 2
21.01.2024, 10:50 218
22.01.2024, 02:40 9
20.01.2024, 21:35 3
21.01.2024, 06:20 88
20.01.2024, 19:22 22
20.01.2024, 16:57 9
20.01.2024, 19:55 12