Australian Open22 января 2024, 17:55 | Обновлено 22 января 2024, 18:17
1477
0
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Мейджор в Мельбурне стал историческим
22 января 2024, 17:55 | Обновлено 22 января 2024, 18:17
1477
0
В понедельник, 22 января, в 4-м круге мужской сетки Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев из Германии добился победы в пяти сетах над австралийцем Кэмероном Норри – 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10-3).
Эта встреча стала 32-й пятисетовой игрой на турнире 2024 года.
Такой результат является новым рекордом в Открытой эре по количеству матчей из пяти сетов на одном Australian Open. Предыдущее высшее достижение в 31 матч было установлено в 1998 году. Оно продержалось 26 лет.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2024, 22:21 20
Украинец ярко начал матч Ла Лиги
Теннис | 22 января 2024, 13:31 3
Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжают борьбу на турнире
Теннис | 22.01.2024, 05:27
Теннис | 22.01.2024, 04:01
Футбол | 22.01.2024, 10:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.01.2024, 19:27 37
22.01.2024, 00:30 4
22.01.2024, 00:40 1
21.01.2024, 17:28 25
21.01.2024, 23:59 12
20.01.2024, 21:35 3