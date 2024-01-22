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Australian Open
22 января 2024, 17:55 | Обновлено 22 января 2024, 18:17
1477
0

Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира

Мейджор в Мельбурне стал историческим

22 января 2024, 17:55 | Обновлено 22 января 2024, 18:17
1477
0
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Ausopen.com

В понедельник, 22 января, в 4-м круге мужской сетки Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев из Германии добился победы в пяти сетах над австралийцем Кэмероном Норри – 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10-3).

Эта встреча стала 32-й пятисетовой игрой на турнире 2024 года.

Такой результат является новым рекордом в Открытой эре по количеству матчей из пяти сетов на одном Australian Open. Предыдущее высшее достижение в 31 матч было установлено в 1998 году. Оно продержалось 26 лет.

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Australian Open 2024 Кэмерон Норри Александр Зверев
Источник Twitter
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