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Англия
22 января 2024, 17:27 | Обновлено 22 января 2024, 17:36
527
1

МЮ предложил двух топовых игроков клубам из Саудовской Аравии

«Красные дьяволы» повесили ценники на Антони и Санчо

22 января 2024, 17:27 | Обновлено 22 января 2024, 17:36
527
1
МЮ предложил двух топовых игроков клубам из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен найти покупателей на Антони и Джейдона Санчо.

В стремлении продать игроков англичане обратились к клубам из Саудовской Аравии с предложениями о покупке вингеров. Сообщается, что каждого из игроков на «Олд Траффорд» оценили в 50 млн фунтов, или 58 мон евро.

Антони «Манчестер Юнайтед» подписал в 2022 году, заплатив за него 86 млн фунтов (100 млн евро).

В настоящий момент Санчо находится в аренде с «Боруссии» Дортмунд, откуда перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году за 73 млн фунтов (85 млн евро).

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Джейдон Санчо Антони Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ
Источник Evening Standard
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