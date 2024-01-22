МЮ предложил двух топовых игроков клубам из Саудовской Аравии

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен найти покупателей на Антони и Джейдона Санчо.

В стремлении продать игроков англичане обратились к клубам из Саудовской Аравии с предложениями о покупке вингеров. Сообщается, что каждого из игроков на «Олд Траффорд» оценили в 50 млн фунтов, или 58 мон евро.

Антони «Манчестер Юнайтед» подписал в 2022 году, заплатив за него 86 млн фунтов (100 млн евро).

В настоящий момент Санчо находится в аренде с «Боруссии» Дортмунд, откуда перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году за 73 млн фунтов (85 млн евро).