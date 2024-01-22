МЮ предложил двух топовых игроков клубам из Саудовской Аравии
«Красные дьяволы» повесили ценники на Антони и Санчо
Английский «Манчестер Юнайтед» намерен найти покупателей на Антони и Джейдона Санчо.
В стремлении продать игроков англичане обратились к клубам из Саудовской Аравии с предложениями о покупке вингеров. Сообщается, что каждого из игроков на «Олд Траффорд» оценили в 50 млн фунтов, или 58 мон евро.
Антони «Манчестер Юнайтед» подписал в 2022 году, заплатив за него 86 млн фунтов (100 млн евро).
В настоящий момент Санчо находится в аренде с «Боруссии» Дортмунд, откуда перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году за 73 млн фунтов (85 млн евро).
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