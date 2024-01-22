БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Хотим добиваться результата даже в товарищеских матчах»

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный прокомментировал победу над «Пястом» (2:0) в товарищеском матче.

– Даниил, как прокомментируешь первый спарринг?

– Главное, что все получили нагрузку. Как для первого матча сыграли довольно неплохо, но хочется, чтобы мы более остро играли в атаке и больше забивали.

– Победы в спаррингах на сборах – насколько это важно?

– Мы настраиваемся на победу в каждом поединке. Хотим добиваться результата даже в товарищеских матчах. Для нас это плюс, что сумели победить сегодня.

– Тренеры пытались всем предоставить игровую практику.

– Конечно, тренируемся в Испании только первую неделю. Все футболисты должны получить равноценные нагрузки, потому что тренировки тяжелые пока. Хорошо, что сегодня вышли и победили.

– Как ты себя чувствуешь после повреждения?

– Понемногу набираю физические кондиции. Уверен, в дальнейшем буду чувствовать себя все лучше.

– Сегодня на трибунах, здесь в Испании, «Кривбасс» поддерживали украинские болельщики. С национальными флагами, пели гимн Украины. Какие эмоции вызывает это у игроков?

– Очень приятно, что пришли болельщики и поддерживали «Кривбасс», скандировали «Слава Украине!». Мы играем в футбол для болельщиков. Спасибо Вооруженным Силам Украины за такую возможность. Слава Украине!