ВИДЕО. Кевин отличился первым результативным действием за Шахтер
Бразильский новичок ассистировал Александр Зубкову в товарищеском матче против «Пюника»
Сегодня, 22 января 2024 года, проходит товарищеский матч между донецким «Шахтером» и армянским «Пюником». После первого тайма счет 1:0 в пользу «горняков».
Единственный гол в первой половине встречи забил Александр Зубков, удачно замкнув фланговую передачу на 14-й минуте. Автором ассиста является бразильский новичок клуба Кевин, который мастерски обыграл армянского защитника и отдал точную передачу на линию вратарской площадки «Пюника».
Этот ассист стал первым результативным действием для 21-летнего футболиста в футболке «горняков».
ВИДЕО. Кевин отметился первым результативным действием за Шахтер
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