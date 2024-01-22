ВИДЕО. Кевин отличился первым результативным действием за Шахтер

Сегодня, 22 января 2024 года, проходит товарищеский матч между донецким «Шахтером» и армянским «Пюником». После первого тайма счет 1:0 в пользу «горняков».

Единственный гол в первой половине встречи забил Александр Зубков, удачно замкнув фланговую передачу на 14-й минуте. Автором ассиста является бразильский новичок клуба Кевин, который мастерски обыграл армянского защитника и отдал точную передачу на линию вратарской площадки «Пюника».

Этот ассист стал первым результативным действием для 21-летнего футболиста в футболке «горняков».

ВИДЕО. Кевин отметился первым результативным действием за Шахтер