Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кевин отличился первым результативным действием за Шахтер
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 15:44 | Обновлено 22 января 2024, 15:46
1217
0

ВИДЕО. Кевин отличился первым результативным действием за Шахтер

Бразильский новичок ассистировал Александр Зубкову в товарищеском матче против «Пюника»

22 января 2024, 15:44 | Обновлено 22 января 2024, 15:46
1217
0
ВИДЕО. Кевин отличился первым результативным действием за Шахтер
ФК Шахтер. Кевин

Сегодня, 22 января 2024 года, проходит товарищеский матч между донецким «Шахтером» и армянским «Пюником». После первого тайма счет 1:0 в пользу «горняков».

Единственный гол в первой половине встречи забил Александр Зубков, удачно замкнув фланговую передачу на 14-й минуте. Автором ассиста является бразильский новичок клуба Кевин, который мастерски обыграл армянского защитника и отдал точную передачу на линию вратарской площадки «Пюника».

Этот ассист стал первым результативным действием для 21-летнего футболиста в футболке «горняков».

ВИДЕО. Кевин отметился первым результативным действием за Шахтер

По теме:
Новичок отметился ассистом. Шахтер в товарищеском матче одолел Пюник
Полузащитник Миная вернулся в Первую лигу
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы сыграли немного не в тот футбол»
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Пюник Кевин видео голов и обзор Александр Зубков
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Футбол | 22 января 2024, 00:30 4
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?

«Жирона» одержала очередную победу в Ла Лиге

Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Теннис | 22 января 2024, 05:20 31
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой

Элина не сумела продолжить поединок после проигранных трех геймов

Источник: бельгийский клуб арендует защитника сборной Украины
Футбол | 22.01.2024, 14:25
Источник: бельгийский клуб арендует защитника сборной Украины
Источник: бельгийский клуб арендует защитника сборной Украины
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Футбол | 21.01.2024, 23:59
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
ЛЕОНЕНКО: «После Мудрика за большие деньги украинцев в АПЛ брать не будут»
Футбол | 22.01.2024, 14:08
ЛЕОНЕНКО: «После Мудрика за большие деньги украинцев в АПЛ брать не будут»
ЛЕОНЕНКО: «После Мудрика за большие деньги украинцев в АПЛ брать не будут»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
21.01.2024, 00:50 1
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
20.01.2024, 19:27 37
Теннис
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
22.01.2024, 00:40 1
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем