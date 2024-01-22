«Стратосферные рекорды». Испанские СМИ в восторге от Довбика

Вчера, 21 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между каталонской «Жироной» и андалусийской «Севильей». Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.

Украинский нападающий «красно-белых» Артем Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков в Ла Лиге (13-я, 15-я и 19-я минуты) и стал настоящим героем поединка.

После игры испанское издание AS оценило шансы «Жироны» на чемпионство, уделив отдельное внимание Артему Довбику: «В своем первом сезоне в Испании он бьет стратосферные рекорды и находится в центре борьбы за «пичичи». У него те же 14 голов, что и у Беллингема. В матче против «Севильи» он сделал хет-трик всего за шесть минут и вновь оказался в центре внимания мирового футбола. Он является самым результативным игроком Ла Лиги, ведь принял участие в 19 голах (14 голов и 5 голевых передач), больше, чем любой другой игрок. Довбик обошелся «Жироне» чуть больше семи миллионов и имеет контракт до 2028 года».