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Англия
22 января 2024, 15:05 | Обновлено 22 января 2024, 15:06
324
0

Челси отозвал из аренды в Лионе 19-летнего вингера

Португалец Диего Морейра перешел к «синим» из «Бенфики» летом прошлого года

22 января 2024, 15:05 | Обновлено 22 января 2024, 15:06
324
0
Челси отозвал из аренды в Лионе 19-летнего вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Морейра

«Челси» досрочно прекратил аренду вингера Диего Морейры, который с начала нынешнего сезона выступал в чемпионате Франции за «Лион».

Лондонский клуб подписал 19-летнего португальца на правах свободного агента летом 2023 года после того, как футболист покинул лиссабонскую «Бенфику». В августе Морейра дебютировал за «синих» в матче Кубка Англии против «Уимблдона», но вскоре был отдан в аренду «Лиону».

В «Лионе» Морейра сыграл в 9 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. При этом его трансферная стоимость за время выступлений в Лиге 1, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, выросла с двух до трех миллионов евро.

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Лион аренда игрока Челси Лига 1 (Франция) трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник ФК Челси
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