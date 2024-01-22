Челси отозвал из аренды в Лионе 19-летнего вингера

«Челси» досрочно прекратил аренду вингера Диего Морейры, который с начала нынешнего сезона выступал в чемпионате Франции за «Лион».

Лондонский клуб подписал 19-летнего португальца на правах свободного агента летом 2023 года после того, как футболист покинул лиссабонскую «Бенфику». В августе Морейра дебютировал за «синих» в матче Кубка Англии против «Уимблдона», но вскоре был отдан в аренду «Лиону».

В «Лионе» Морейра сыграл в 9 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. При этом его трансферная стоимость за время выступлений в Лиге 1, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, выросла с двух до трех миллионов евро.