ФЕДОРЧУК: «Судаков – это последний главный актив Шахтера»

Украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением относительно трансферной ситуации полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова:

«Кроме Судакова, у «Шахтера» сейчас нет ярких футболистов. Георгий, как и Мудрик, сверкал еще в юношеском возрасте, а сегодня в донецкой команде таких бриллиантов нет. Сейчас Судаков – это последний главный актив «Шахтера», ведь на подходе никого нет. Если бы были, то Судакова продали бы.

«Шахтер» с уходом Судакова потеряет атакующий потенциал, а если не выиграет чемпионство в УПЛ, то потеряет и 40-50 миллионов за выход в Лигу чемпионов. Получается, что выйдет на ноль. Без Мудрика чемпионами можно стать, а без Судакова будет сложнее, потому что он стилеобразующий игрок. Думаю, «Шахтер» именно так и взвешивал, когда отказал «Наполи».

Я бы посоветовал Судакову еще поиграть в «Шахтере». Лучшее время для перехода – это 24-25 лет. Но для своего возраста Судаков топовый футболист».

Ранее Виктор Леоненко прокомментировал трансферные слухи вокруг Георгия Судакова.