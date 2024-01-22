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  4. ФЕДОРЧУК: «Судаков – это последний главный актив Шахтера»
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 15:06 |
644
0

ФЕДОРЧУК: «Судаков – это последний главный актив Шахтера»

Украинский тренер поделился мнением о трансферной ситуации полузащитника «Шахтера»

22 января 2024, 15:06 |
644
0
ФЕДОРЧУК: «Судаков – это последний главный актив Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением относительно трансферной ситуации полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова:

«Кроме Судакова, у «Шахтера» сейчас нет ярких футболистов. Георгий, как и Мудрик, сверкал еще в юношеском возрасте, а сегодня в донецкой команде таких бриллиантов нет. Сейчас Судаков – это последний главный актив «Шахтера», ведь на подходе никого нет. Если бы были, то Судакова продали бы.

«Шахтер» с уходом Судакова потеряет атакующий потенциал, а если не выиграет чемпионство в УПЛ, то потеряет и 40-50 миллионов за выход в Лигу чемпионов. Получается, что выйдет на ноль. Без Мудрика чемпионами можно стать, а без Судакова будет сложнее, потому что он стилеобразующий игрок. Думаю, «Шахтер» именно так и взвешивал, когда отказал «Наполи».

Я бы посоветовал Судакову еще поиграть в «Шахтере». Лучшее время для перехода – это 24-25 лет. Но для своего возраста Судаков топовый футболист».

Ранее Виктор Леоненко прокомментировал трансферные слухи вокруг Георгия Судакова.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Георгий Судаков Олег Федорчук
Источник Спорт-Экспресс Украина
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