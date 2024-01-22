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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 14:45 |
969
2

Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо

Такой же прайс был установлен для «Шахтера»

22 января 2024, 14:45 |
969
2
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
СК Днепр-1. Артем Довбик

«Днепр-1» был готов продать Артема Довбика донецкому «Шахтеру» или киевскому «Динамо» за 15 миллионов евро, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Однако, по информации источника, тогда «сине-белые» уменьшили свой бюджет и готовы были предложить лишь 2 миллиона. «Шахтер» в свою очередь просто считал, что 26-летний нападающий не стоит такой цены.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 20 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали «Жироне» подписать полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко.

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Артем Довбик Днепр-1 Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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NoMad
«Шахтар» у свою чергу просто вважав, що 26-річний нападник не вартий такої ціни - ну не те, що бразильский ноунейм 🤣🤣🤣
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+1
Лига конференций без динамо
Суркис и 2 млн  Проиграл он два миллиона поставив на zero ,и потом купил ямайца и лонвейка и вылетели в квалификации лке с позором 
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0
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