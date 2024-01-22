Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Такой же прайс был установлен для «Шахтера»
«Днепр-1» был готов продать Артема Довбика донецкому «Шахтеру» или киевскому «Динамо» за 15 миллионов евро, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Однако, по информации источника, тогда «сине-белые» уменьшили свой бюджет и готовы были предложить лишь 2 миллиона. «Шахтер» в свою очередь просто считал, что 26-летний нападающий не стоит такой цены.
В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 20 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали «Жироне» подписать полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражко.
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