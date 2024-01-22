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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 14:24 | Обновлено 22 января 2024, 14:58
451
0

Пражская Спарта проявляет интерес к защитнику Ворсклы

Футболист обратил на себя внимание европейские структуры

22 января 2024, 14:24 | Обновлено 22 января 2024, 14:58
451
0
Пражская Спарта проявляет интерес к защитнику Ворсклы
УПЛ. Илья Крупский

В нынешнее трансферное окно европейские клубы проявляют интерес к футболистам из чемпионата Украины.

Как стало известно Sport.ua, представители пражской «Спарты» интересуются возможностью пригласить в свои ряды 19-летнего правого защитника полтавской «Ворсклы» Илью Крупского. Не исключено, что стороны вступят в переговоры уже в это трансферное окно. Помимо этого, футболист также входит в расширенный шорт-лист талантливых футболистов Восточной Европы известного холдинга «Ред Булл», под патронатом которого выступает несколько футбольных клубов.

Отметим, что Илья Крупский является воспитанником ДЮСШ Винницы и запорожского «Металлурга».

В феврале 2021 года он перешел в «Ворсклу». За первую команду полтавчан Крупский дебютировал 1 мая 2021 в домашнем поединке 24-го тура Премьер-лиги против киевского «Динамо». Футболист вышел на поле на 75-й минуте, заменив Руслана Степанюка.

В нынешнем сезоне Крупский провел 14 матчей за полтавский клуб.

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Источник Sport.ua
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