Источник: бельгийский клуб арендует защитника сборной Украины

Бельгийский «Генк» подпишет левого защитника сборной Украины и французского «Страсбурга» Эдуарда Соболя, сообщает издание HLN Sport.

По информации источника, переход состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Также у «Генка» будет опция выкупа 28-летнего футболиста.

В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл 3 матча в чемпионате Франции, но в целом провел на поле лишь 22 минуты и не отметился ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Эдуардом Соболем интересуются «Гент» и «Вестерло».