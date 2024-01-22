Источник: бельгийский клуб арендует защитника сборной Украины
В конце сезона «Генк» сможет выкупить Эдуарда Соболя
Бельгийский «Генк» подпишет левого защитника сборной Украины и французского «Страсбурга» Эдуарда Соболя, сообщает издание HLN Sport.
По информации источника, переход состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Также у «Генка» будет опция выкупа 28-летнего футболиста.
В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл 3 матча в чемпионате Франции, но в целом провел на поле лишь 22 минуты и не отметился ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Эдуардом Соболем интересуются «Гент» и «Вестерло».
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