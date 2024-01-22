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Бельгия
22 января 2024, 14:25 | Обновлено 22 января 2024, 14:51
964
0

Источник: бельгийский клуб арендует защитника сборной Украины

В конце сезона «Генк» сможет выкупить Эдуарда Соболя

22 января 2024, 14:25 | Обновлено 22 января 2024, 14:51
964
0
Источник: бельгийский клуб арендует защитника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский «Генк» подпишет левого защитника сборной Украины и французского «Страсбурга» Эдуарда Соболя, сообщает издание HLN Sport.

По информации источника, переход состоится на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Также у «Генка» будет опция выкупа 28-летнего футболиста.

В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл 3 матча в чемпионате Франции, но в целом провел на поле лишь 22 минуты и не отметился ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Эдуардом Соболем интересуются «Гент» и «Вестерло».

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Источник Het Laatste Nieuws
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