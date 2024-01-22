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  4. Иван ГЕЦКО: «Голы Довбика улучшают имидж украинского футбола»
Испания
22 января 2024, 13:51 |
857
1

Иван ГЕЦКО: «Голы Довбика улучшают имидж украинского футбола»

Бывший нападающий национальной сборной Украины поделился своими впечатлениями об игре украинца

22 января 2024, 13:51 |
857
1
Иван ГЕЦКО: «Голы Довбика улучшают имидж украинского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Оформив хет-трик в последнем календарном матче Ла Лиги с «Севильей», украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик лидирует с 14 забитыми мячами вместе с игроком «Реала» Джудом Беллингемом в гонке среди бомбардиров.

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями об игре украинского голеадора в Испании.

– Если откровенно, то раньше я несколько недооценивал Артема Довбика. Да, чувствовалось, что у него большой потенциал, но, создавалось впечатление, что ему не интересно в УПЛ, уровень которой он перерос. Видимо, Артем, как говорят, пересидел в «Днепре-1», однако следует признать, что с переходом в «Жирону» было попадание в «яблочко».

– Что Вы имеете в виду?
– Довбик попал в умелые тренерские руки. Наставник «Жироны» Мичел из тех, кто экспериментирует, и не побоялся доверить место в стартовом составе малоизвестному в Испании нападающему. А украинец отблагодарил забитыми голами. Повезло Артему и в том, что за «Жирону» уже играл его соотечественник Виктор Цыганков, который был одним из лидеров команды, поэтому, в случае необходимости, было кому подставить плечо.

– В каких именно компонентах добавил Довбик?
– Артем был на виду и в УПЛ, но мог забивать гораздо больше, учитывая посредственный уровень отечественного чемпионата. Важно, что в «Жироне» партнеры быстро поверили в возможности Артема, конечно, и он побуждал их результативностью. Появилась уверенность, раскованность, чувствовалось, что Довбик играет в свое удовольствие, что было на пользу «Жироне». Артем стал более разносторонним, теперь может эффективно атаковать из глубины поля и подыгрывать одноклубникам на линии штрафной площадки. Но главное, все же, его заточенность на взятие ворот.

– А по манере игры он Вам кого напоминает?
– Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», который также очень стремительно ворвался в бомбардирскую когорту. У украинца такое же желание действовать на высоких скоростях, играть на опережение у ворот визави. Но это моя точка зрения.

– А в каких компонентах Довбику еще следует подтянуться?
– Если брать во внимание антропометрию Артема, то он должен лучше играть на «втором этаже». Во-вторых, более ловко выбирать позицию, быть хитрее, но все это приходит с опытом. Признаюсь, что мне очень интересно, как будет складываться дальнейшая карьера Довбика в Испании. Его результативность изрядно влияет на улучшение имиджа украинского футбола. Как по мне, после Андрея Шевченко у нас уже давно не было такого грозного нападающего. Остается надеяться, что голы Артема помогут ему быть на виду не только в «Жироне», но и в национальной сборной Украины, у которой впереди стыковые матчи за попадание в финальную часть чемпионата Европы.

– Тогда напоследок: надолго ли Довбик задержится в «Жироне»?
– Сложно дать точный ответ. С одной стороны, Артем нашел свою команду, именно его голы помогают «горожанам» реально претендовать на место в еврокубках. С другой, убежден, что в «Жироне» также умеют считать деньги и если по Довбику появится заманчивое предложение от более состоятельного клуба, то, думаю, что «горожане» сразу же воспользуются возможностью хорошо заработать.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Иван Гецко инсайд
Источник Sport.ua
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Александр
Баран ты ваня дурачок .Голы Довбика дают Украине еще больше уважения  как государства не сломленного террористами .
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