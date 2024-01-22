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  4. Салах досрочно вернулся в расположение Ливерпуля
Англия
22 января 2024, 13:04 |
742
0

Салах досрочно вернулся в расположение Ливерпуля

У форварда сборной Египта травма

22 января 2024, 13:04 |
742
0
Салах досрочно вернулся в расположение Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард сборной Египта Мохамед Салах досрочно покинул Кубок африканских наций и вернулся в расположение «Ливерпуля». Он будет восстанавливаться после мышечной травмы, полученной во время Кубка Африки, в Англии.

Согласно прогнозам врачей, Салах может восстановиться к финалу КАН (11 февраля). Если сборна Египта туда пробьется, форвард может вернуться в расположение своей сборной на решающий поединок.

В нынешнем сезоне на счету Мохамеда Салаха 18 голов и 9 ассистов в 27 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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Мохамед Салах Ливерпуль сборная Египта по футболу травма Кубок африканских наций 2023
Источник AS
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