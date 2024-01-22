Салах досрочно вернулся в расположение Ливерпуля

Форвард сборной Египта Мохамед Салах досрочно покинул Кубок африканских наций и вернулся в расположение «Ливерпуля». Он будет восстанавливаться после мышечной травмы, полученной во время Кубка Африки, в Англии.

Согласно прогнозам врачей, Салах может восстановиться к финалу КАН (11 февраля). Если сборна Египта туда пробьется, форвард может вернуться в расположение своей сборной на решающий поединок.

В нынешнем сезоне на счету Мохамеда Салаха 18 голов и 9 ассистов в 27 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.