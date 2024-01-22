«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
Украинский нападающий «Жироны» получил отличные комментарии от фанатов
Вчера, 21 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между каталонской «Жироной» и андалусийской «Севильей». Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.
Украинский нападающий «красно-белых» Артем Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков в Ла Лиге (13-я, 15-я и 19-я минуты) и стал настоящим героем поединка.
Болельщики разных клубов отреагировали на результативную игру 26-летнего украинца в комментариях под постами «Жироны» и самого Артема. В частности, вингер «Челси» Михаил Мудрик оставил в комментариях 3 эмодзи: инопланетянина, шок и ветер.
Реакция болельщиков на хет-трик Артема Довбика:
guritto: «Брат, перейди в «Манчестер Юнайтед».
marcus2blem: «Довбик >>> Холанд».
VAR: «Кто это такой???»
Alice: «Чем «Жирона» кормит своих игроков в этом сезоне?»
elcheepe: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ДОВБИК».
Joshya John: «Человек момента».
Kagi: «Реал«, я надеюсь, что вы следите за ним».
bernad_1: «Переходи в «Арсенал», звезда».
timsparv: «Артем, это невероятно! Ты в огне».
jaume_bmarin: «Новый Холанд уже здесь».
S m a s h ! pic.twitter.com/E2fyGwAwjE— Pelagrator (@Pelagrator) January 22, 2024
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