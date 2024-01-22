«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика

Вчера, 21 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между каталонской «Жироной» и андалусийской «Севильей». Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.

Украинский нападающий «красно-белых» Артем Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков в Ла Лиге (13-я, 15-я и 19-я минуты) и стал настоящим героем поединка.

Болельщики разных клубов отреагировали на результативную игру 26-летнего украинца в комментариях под постами «Жироны» и самого Артема. В частности, вингер «Челси» Михаил Мудрик оставил в комментариях 3 эмодзи: инопланетянина, шок и ветер.

Реакция болельщиков на хет-трик Артема Довбика:

guritto: «Брат, перейди в «Манчестер Юнайтед».

marcus2blem: «Довбик >>> Холанд».

VAR: «Кто это такой???»

Alice: «Чем «Жирона» кормит своих игроков в этом сезоне?»

elcheepe: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ДОВБИК».

Joshya John: «Человек момента».

Kagi: «Реал«, я надеюсь, что вы следите за ним».

bernad_1: «Переходи в «Арсенал», звезда».

timsparv: «Артем, это невероятно! Ты в огне».

jaume_bmarin: «Новый Холанд уже здесь».