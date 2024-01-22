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Испания
22 января 2024, 13:25 |
5577
3

«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика

Украинский нападающий «Жироны» получил отличные комментарии от фанатов

22 января 2024, 13:25 |
5577
3
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 21 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между каталонской «Жироной» и андалусийской «Севильей». Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.

Украинский нападающий «красно-белых» Артем Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков в Ла Лиге (13-я, 15-я и 19-я минуты) и стал настоящим героем поединка.

Болельщики разных клубов отреагировали на результативную игру 26-летнего украинца в комментариях под постами «Жироны» и самого Артема. В частности, вингер «Челси» Михаил Мудрик оставил в комментариях 3 эмодзи: инопланетянина, шок и ветер.

Реакция болельщиков на хет-трик Артема Довбика:

guritto: «Брат, перейди в «Манчестер Юнайтед».

marcus2blem: «Довбик >>> Холанд».

VAR: «Кто это такой???»

Alice: «Чем «Жирона» кормит своих игроков в этом сезоне?»

elcheepe: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ДОВБИК».

Joshya John: «Человек момента».

Kagi: «Реал«, я надеюсь, что вы следите за ним».

bernad_1: «Переходи в «Арсенал», звезда».

timsparv: «Артем, это невероятно! Ты в огне».

jaume_bmarin: «Новый Холанд уже здесь».

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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Жирона - Севилья Михаил Мудрик реакция болельщиков фанаты болельщики выбор редакции
Источник Twitter
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McLay
Головне що Спорт ua (mudryk.ua) і сюди Мішу всунули.😂🤡
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+1
AndiM
Розуму більше ніж на три емодзі не вистачає? 
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0
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