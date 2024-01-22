Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Лучший игрок Ла Лиги». Испанское издание оценило хет-трик Довбика
Испания
22 января 2024, 12:45 |
2620
0

«Лучший игрок Ла Лиги». Испанское издание оценило хет-трик Довбика

Украинский нападающий «Жироны» еще раз подтвердил, что он на невероятном уровне

22 января 2024, 12:45 |
2620
0
«Лучший игрок Ла Лиги». Испанское издание оценило хет-трик Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вчера, 21 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между каталонской «Жироной» и андалусийской «Севильей». Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.

Украинский нападающий «красно-белых» Артем Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков в Ла Лиге (13-я, 15-я и 19-я минуты) и стал настоящим героем поединка.

Испанское издание AS после третьего гола 26-летнего футболиста опубликовало новость с заголовком: «Лучший игрок Ла Лиги на уровне с Джудом Беллингемом пристыдил Серхио Рамоса».

Текст новости был еще короче: «Довбик оформил хет-трик и подтвердил, что находится на невероятном уровне. При счете 3:1 он просто прошел мимо Рамоса».

По теме:
«Инопланетянин». Мудрик и болельщики отреагировали на хет-трик Довбика
Тренер Севильи: «Нынешняя Жирона – лучшее, что я видел»
Элитная компания. Довбик – один из самых результативных игроков топ-5 лиг
Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Жирона - Севилья Серхио Рамос Джуд Беллингем
Источник AS
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У нас украли матч». Альмерия возмущена судейством в игре с Реалом
Футбол | 22 января 2024, 10:13 5
«У нас украли матч». Альмерия возмущена судейством в игре с Реалом
«У нас украли матч». Альмерия возмущена судейством в игре с Реалом

Команда вела в счете 2:0

ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Футбол | 22 января 2024, 00:40 1
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова

У Довбика и Цыганкова 4 гола на двоих в одном матче

Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Теннис | 22.01.2024, 02:40
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Дарио СРНА: «Не можем позволить, чтобы украинские фаны не слышали гимн ЛЧ»
Футбол | 22.01.2024, 12:50
Дарио СРНА: «Не можем позволить, чтобы украинские фаны не слышали гимн ЛЧ»
Дарио СРНА: «Не можем позволить, чтобы украинские фаны не слышали гимн ЛЧ»
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Теннис | 22.01.2024, 05:20
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
20.01.2024, 21:35 3
Футбол
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
20.01.2024, 13:54 3
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 74
Теннис
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем