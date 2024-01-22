«Лучший игрок Ла Лиги». Испанское издание оценило хет-трик Довбика

Вчера, 21 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между каталонской «Жироной» и андалусийской «Севильей». Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.

Украинский нападающий «красно-белых» Артем Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков в Ла Лиге (13-я, 15-я и 19-я минуты) и стал настоящим героем поединка.

Испанское издание AS после третьего гола 26-летнего футболиста опубликовало новость с заголовком: «Лучший игрок Ла Лиги на уровне с Джудом Беллингемом пристыдил Серхио Рамоса».

Текст новости был еще короче: «Довбик оформил хет-трик и подтвердил, что находится на невероятном уровне. При счете 3:1 он просто прошел мимо Рамоса».